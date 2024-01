'SK8 the Infinity' anuncia una OVA precuela mientras llega su temporada 2, y muchos fans ya se temen que tengamos otro 'Yuri!!! On ICE' entre manos

Cuando se estrenó en 2021, 'SK8 the Infinity' se convirtió rápidamente en uno de los animes más populares del año. Es un anime original de Studio Bones, el estudio responsable de 'Boku no Hero Academia' y 'Mob Psycho 100', que se ha ganado un fandom muy fiel gracias a una animación bien maja, una historia cautivadora sobre skaters y una buena química entre sus personajes.

Deja, deja vu

Como se convirtió en un fenómeno viral, la confirmación de la segunda temporada terminó llegando en agosto de 2022, pero desde entonces hemos estado casi, casi de vacío. En su momento solo se dejó ver un primerísimo teaser pero no ha habido más actualizaciones hasta ahora, que se ha confirmado que hay una OVA especial en marcha centrada en Kojiro Nanjo y Kaoru Sakurayashiki.

Este será un especial directo a video sobre estos dos personajes en sus días del instituto, así que parece que tendremos una suerte de precuela a la primera temporada de 'SK8 the Infinity'.

Por ahora solo se ha dejado ver una primera imagen y Bones no ha desvelado fecha de estreno ni para la OVA ni para la segunda temporada del anime. Así que aunque el que se haya confirmado otro proyecto para 'SK8 the Infinity' sea una buenísima noticia para los fans, las cosas parece que se están moviendo despacio y ya hay quien ha señalado que la situación empieza a recordar a 'Yuri!!! On ICE'.

En su momento 'Yuri!!! On ICE' también fue un anime arrollador que mezclaba deporte y romance y MAPPA rápidamente confirmó una película precuela... Pero tras años de espera y del estudio acumulando otros proyectos, la película quedó enterrada y casi parece que la han cancelado de tapadillo.

Esto no significa que le vaya a pasar lo mismo a 'SK8 the Infinity', pero Bones también tiene muchos proyectos por delante (incluyendo todo lo relacionado con 'Boku no Hero Academia' y su nuevo anime original 'Metallic Rouge') y en año y pico desde su anuncio todavía no se sabe en qué punto está la producción de la segunda temporada ni hay actualizaciones sobre el tema. Así que por ahora hay que mentalizarse de que si queremos ver más del anime de los skaters, esto va a ir para largo.

