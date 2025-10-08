'Solo Leveling' ya tiene una secuela, pero para su creador no está a la altura de la serie original: "Es como un universo paralelo de Marvel"

Antes de que 'Solo Leveling' arrasase como un fenómeno de anime empezó como una novela online y un webtoon. Chugong se encargó de ir tejiendo la historia original, y aunque ya han pasado unos cuantos años desde que cerró el último capítulo de Sung Jinwoo ahora anda pensando en darle una secuela.

Esta no nos vale, probemos de nuevo

Aunque en realidad 'Solo Leveling' ya tiene una secuela actualmente en publicación: 'Ragnarok'. Este spin-off también arrancó como una novela online en 2023 y a partir de 2024 se empezó a publicar también como webtoon, pero en este caso Chugong no tuvo nada que ver con la historia y Daul le reemplazó como guionista.

'Solo Leveling: Ragnarok' sigue a Sung Su-ho, el hijo de Jinwoo que ha heredado los poderes de Monarca de las Sombras. Y se ve que para Chugong no es suficiente porque ya está pensando en hacer su propia secuela.

"Ragnarok' fue un spin-off creado por puro fanservice, aunque me daba curiosidad ver cómo otro autor escribiría 'Solo Leveling", admitió el creador en una entrevista, como recogen desde AnimeHunch. "Esta historia es parte del mundo de 'Solo Leveling', pero no es una continuación directa de la trama principal. Es más como uno de los múltiples posibles escenarios, similar a los universos paralelos de Marvel".

Así que para el creador de 'Solo Leveling', esta secuela se ubica en una suerte de "universo alternativo"... Vamos, que según Chugong 'Solo Leveling: Ragnarok' no termina de ser canon y en realidad se ambientaría en una suerte de universo paralelo. Tampoco se ha mojado mucho más, pero ha dejado claro que anda pensando en la posibilidad de escribir él mismo la secuela oficial de la historia. Y posiblemente volvería a repetir en formato novela, ya que la considera la "versión más verdadera, original y 100% auténtica de la historia".

Aún así, la franquicia de 'Solo Leveling' no va a bajar el ritmo. Porque mientras esperamos noticias sobre la tercera temporada del anime, Sung Jinwoo tendrá su propio live action en Netflix y más videojuegos en marcha.

En Espinof | Las series de anime más esperadas de 2025

En Espinof | ¿Qué son las Puertas Rojas de 'Solo Leveling'? Cómo se diferencian de las puertas normales y por qué son tan peligrosas para los cazadores



