La temporada final de 'Dr. Stone' nos llevará a la Luna. Ciencia e ingenio unen fuerzas en el nuevo tráiler del anime, que prepara su última tanda de capítulos

El anime de 'Dr. Stone' nos ha dado una de las historias más curiosas de los últimos años, que aunque no ha llegado a brillar tanto como otros animes de acción de temporada sí que nos ha ido dando consistentemente una historia cargada de aventuras, inventiva y mucha ciencia.

Al anime apenas le queda un puñado de capítulos por delante, pero nos enfrentamos al mayor reto de Senku hasta la fecha: llegar a la Luna.

El último gran viaje

Y es que la cuarta temporada de 'Dr. Stone' también está llegando en pequeñas rondas de capítulos y se ha dividido la temporada en hasta tres partes. Ya tan solo nos queda por delante la tercera parte con la última tanda de episodios, que se estrenará en 2026.

Todavía estamos pendientes de la fecha de estreno definitiva, aunque es posible que esta tercera parte caiga a partir de abril del año que viene, y del número total de capítulos. Pero, mientras tanto, desde TOHO Animation han compartido un nuevo tráiler con Senku y el resto de miembros del Reino de la Ciencia maquinando para llegar a la Luna.

Construir un transbordador no va a ser fácil, aunque ahora tenemos a algunas de las mentes más brillantes de la Tierra de nuestro lado. Ya se acerca el final inevitable de 'Dr. Stone', con una carrera espacial entre Senku y los científicos americanos para llegar cuanto antes al espacio y desentrañar uno de los secretos mejor guardados de toda la serie.

Ahora entramos en la cuenta atrás para el despegue, y ya solo nos queda estar pendientes de que 'Dr. Stone' se moje un poquito más con la fecha de estreno. Y ya que Crunchyroll se ha ido encargando de emitir las nuevas temporadas en simulcast, lo más probable es que la última tanda de capítulos también se pueda seguir en la plataforma. Aunque si queremos engancharnos a la serie desde el principio, las primeras temporadas también están disponibles en Netflix y Amazon Prime Video.

