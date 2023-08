¡Vuelve el Héroe del Escudo! 'The Rising of the Shield Hero' se prepara para su temporada 3 con un tráiler explosivo, pero no se moja con la fecha de estreno

La tercera temporada de 'The Rising of the Shield Hero' se ha hecho de rogar y además hemos ido teniendo las gotitas de información muy poquito a poco, pero hace unos meses Kinema Citrus nos pegó una alegría confirmando que los nuevos capítulos no se demorarían demasiado y que llegarían este mismo año.

La parte buena y la parte mala

Y por ahora siguen sin mojarse mucho más de lo que ya sabíamos, que 'The Rising of the Shield Hero' regresa en octubre de 2023 pero todavía estamos pendientes de que afinen un poquito más con el día. También sabemos que tras un salto de estudio a DR Movie con la segunda temporada, el anime regresa a Kinema Citrus y con Hitoshi Haga como director.

No se conoce demasiado de la trama, pero los primeros tráilers y pósters promocionales van apuntando a que lo nuevo de 'The Rising of the Shield Hero' reunirá a los cuatro héroes legendarios, por si les teníamos ya ganas.

Las novelas ligeras de Aneko Yusagi y Seira Minami que adaptan el manga ya cuentan con 22 volúmenes, y la segunda temporada adaptó hasta el noveno, así que es muy posible que todavía tengamos incluso para una hipotética cuarta temporada de 'The Rising of the Shield Hero'. Aunque al final dependerá también del número de capítulos con los que cerremos está temporada, que se podría quedar una tanda más cortita de 12 o irse de nuevo a los 25 episodios.

Así que aunque tenemos el estreno casi encima, Kinema Citrus sigue jugando un poco al misterio con 'The Rising of the Shield Hero'. La parte (definitivamente) buena es que el nuevo tráiler tiene muy buena pinta con una animación muy buena que esperemos que se mantenga durante toda la temporada. Y con el tráiler también se ha dejado oír un adelanto de «SIN», el nuevo tema para el opening de la serie que interpreta MADKID,

Tenemos el anime al completo de 'The Rising of the Shield Hero' al completo en Crunchyroll, y también se encargarán del simulcast de la tercera temporada. La trama sigue a Naofumi Iwatani, quien es transportado a otro mundo y recibe el Escudo Legendario para convertirse en uno de los cuatro héroes de leyenda.

