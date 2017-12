Las 17 mejores bandas sonoras de 2017

Continuamos desgranando lo mejor que nos ha dado el curso cinematográfico 2017, centrándonos en esta ocasión en lo que respecta a la parte auditiva del cine; concretamente, a las bandas sonoras, siendo estas las 17 mejores que hemos podido escuchar a lo largo del año.

Como apunte antes de entrar en materia, cabe remarcar nuestra decisión de centrarnos en las B.S.O. que nos ofrecen composiciones originales, por lo que nos hemos visto obligados a dejar fuera de la lista a magníficas recopilaciones como las de 'Baby Driver', 'Guardianes de la galaxia vol. 2' o 'Fast and Furious 8'. Dicho esto, dadle al play y acompañadnos a través de esta celebración de la mejor música de los últimos doce meses.

'La La Land' (Justin Hurwitz)

Cuando la banda sonora de una de las primeras películas que has visto en el año te sigue acompañando el último día del mes de diciembre es que sus responsables algo han hecho bien. Las composiciones de Justin Hurwitz para el espléndido musical de Damien Chazelle son una auténtica maravilla; desde las íntegramente instrumentales hasta las acompañadas por las —imperfectas— voces de Ryan Gosling y Emma Stone, arrancando con esa genialidad titulada 'Another Day of Sun' que me dejó los ojos empapados en lágrimas en una fusión perfecta de música e imagen.

'Dunkerque' (Hans Zimmer)

Se puede definir al último filme de Christopher Nolan de muchas maneras —todas ellas positivas—, pero pocas tan acertadas como la de "experiencia cien por cien inmersiva". Gran parte de la culpa de que 'Dunkerque' nos atrape nada más arrancar y no nos suelte hasta su último fotograma recae sobre los hombros de un Hans Zimmer en estado de gracia que, con el sonido de un segundero y una ilusión auditiva conocida como "Escala de Sheppard" genera una atmósfera asfixiante y capaz de poner de los nervios hasta al espectador más pasivo del patio de butacas.

'A Ghost Story' (Daniel Hart)

La película gustará más o menos —a mi, particularmente, no me terminó de convencer—, pero la fuerza que atesora su banda sonora y lo bien que viste al conjunto no se puede negar bajo ningún concepto. Las composiciones de Daniel Hart ejemplifican a la perfección ese dicho que sentencia que en la variedad está el gusto, explotando la vis emocional de la cinta con un conjunto desvergonzado que no teme intercalar las piezas más clasicistas con, por ejemplo, la percusión electrónica.

'El amanecer del planeta de los simios' (Michael Giacchino)

Hablar de Michael Giacchino es hacerlo de un éxito asegurado. Su segunda participación en la franquicia —y cuarta colaboración con el director Matt Reeves— cumple esta máxima a la perfección, brindando unas composiciones que se adaptan a cada uno de los pasajes de la historia. Desde la hermosa 'Paradise Found' hasta la espectacular 'Assault of the Earth' —pasando por la divertida 'Planet of the Escapes', esta banda sonora conforma uno de los mejores trabajos del incansable compositor de New Jersey.

'Blade Runner 2049' (Hans Zimmer & Benjamin Wallfisch)

En primera instancia, la banda sonora de 'Blade Runner 2049' comenzó a ser compuesta por Jóhan Jóhannsson; el compositor de cabecera de Denis Villeneuve. No obstante, cuando el islandés ya había comenzado a dar forma a las partituras de la continuación del clásico de Ridley Scott, Hans Zimmer le mandó al banquillo para concluir el trabajo junto a su colaborador habitual Benjamin Wallfisch. El resultado no llega al nivel de la obra de Vangelis para la cinta original, pero las melodías futuristas de Zimmer y compañía, imitando el estilo de estos últimos, logran alcanzar unas cotas de calidad difícilmente igualables.

'Wind River' (Nick Cave & Warren Ellis)

Esta pareja de genios llamados Nick Cave y Warren Ellis ya demostraron de lo que son capaces en 'The Road', 'Comanchería' o 'El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford'. En esta ocasión, los compositores nos transportan a los gélidos parajes en los que transcurre la película con una selección de piezas fantástica que alcanza nuevos niveles cuando las voces hacen acto de presencia en cortes como 'Three Seasons in Wyoming'.

'Rey Arturo: La leyenda de Excalibur' (Daniel Pemberton)

Aunque la defienda a capa y espada, puedo comprender que, para muchos, la nueva película de Guy Ritchie haya sido un —divertidísimo— disparate capaz de mostrar la cara más hortera y rancia del blockbuster contemporáneo, pero hablar de su bandas sonora es algo completamente diferente. El trabajo de Daniel Pemberton es tan vigoroso como ecléctico, intercalando piezas de lo más añejas y rimbombantes con experimentos tan deliciosos como la alucinante 'Growing Up Londinium'.

'Prevenge' (Toydrum)

La banda sonora de 'Prevenge' ha sido una sorpresa tan inesperada como la propia película. Donde el filme triunfa gracias a su peculiar sentido del humor y su genial factura, las composiciones de Toydrum se antojan un soplo de aire fresco ante tanta orquesta con uno de los mejores trabajos de sintetizador de los últimos años. Ritmos y ambientes de primera categoría con un aire retro impagable.

'Brawl in Cell Block 99' (Jeff Herriott & S. Craig Zahler)

Tras haberla disfrutado en la última edición del Festival de Sitges, 'Brawl in Cell Block 99' se ha convertido en una de mis películas de cabecera. Su brutalidad, su maravilloso guión y ese intachable espíritu grindhouse quedan complementados a las mil maravillas por una banda sonora setentera a más no poder que, aunque parezca lo contrario, está formada por siete composiciones originales del propio director de la película y Jeff Herriott.

'El gran showman' (Benj Pasek & Justin Paul)

Era de esperar que el otro gran musical del año —con permiso de 'La La Land'— contase con un puesto en esta selección de las mejores bandas sonoras de 2017. No soy un gran partidario de este tipo de anacronismos musicales —me sucedió exactamente lo mismo con 'Moulin Rouge'—, pero es innegable que el trabajo de Benj Pasek y Justin Paul alimenta hasta límites insospechados el nivel de espectáculo de 'El gran showman'; especialmente cuando el polifacético Hugh Jackman presta su voz a las composiciones.

'Wonder Woman' (Rupert Gregson-Williams)

En DC habrán hecho muchas cosas mal, pero uno de los campos en los que barren por completo a la competencia es en el mimo que vierten sobre sus bandas sonoras y la potencia de las mismas. Puede que la obra de Rupert Gregson-Williams para 'Wonder Woman' haya decidido no incluir el salvaje leit-motiv que Zimmer y Jukie-XL crearon para el personaje en 'Batman V Superman', pero esa maravilla de nueve minutos titulada 'No Man's Land' compensa con creces. Así se compone una B.S.O. memorable para un filme de superhéroes.

'Good Time' (Oneohtrix Point Never)

Este thriller dirigido por Benny y Josh Safdie, y protagonizado por Robert Pattinson aún no ha llegado a nuestros cines, pero su bestial banda sonora a cargo de Oneohtrix Point Never conforma uno de esos casos en los que las composiciones musicales de un filme pueden disfrutarse de forma individual. Música electrónica de primerísimo nivel que culmina en un fantástico último corte presidido por la hipnótica voz de Iggy Pop.

'Coco' (Michael Giacchino)

La relación de Michael Giacchino con Pixar, además de longeva —comenzó en 2004 con 'Los increíbles'—, le ha servido para hacerse con un Oscar de la academia por su labor en 'Up'. Como no podía ser menos, en 'Coco' vuelve a brillar como de costumbre, fusionando su estilo habitual con los sonidos mexicanos en un ejercicio musical de lo más emotivo.

'Paddington 2' (Dario Marianelli)

Al igual que el largometraje en sí, la banda sonora de Dario Marianelli para 'Paddington 2' es una auténtica preciosidad: sensible, emocionante, dulce, y cálida como el abrazo de un osito devorador de mermelada. Tal vez sea un blandengue, pero se me hace imposible escuchar 'The Pop-Up Book' sin que se me haga un nudo al estómago e intenten aflorar las lágrimas. Es uno de los efectos de esa magia que envuelve la buena música. Magistral.

'El hilo invisible' (Jonny Greenwood)

'El hilo invisible' supone la cuarta colaboración entre Jonny Greenwood, guitarrista de Radiohead, y el director Paul Thomas Anderson, siendo la última de ellas en la estimable 'Puro vicio'. En esta ocasión, el trabajo del músico supera con creces todo lo que haya compuesto para la pantalla grande, ofreciendo una experiencia impagable incluso en su escucha en solitario, como bien demuestra 'House of Woodcock', el hermoso corte que preside estas líneas.

'Ghost in the Shell' (Clint Mansell & Lorne Balfe)

Es de juzgado de guardia que no se hayan dignado en editar la fabulosa banda sonora que Clint Mansell y Lorne Balfe han creado para la irregular 'Ghost in the Shell'. Podría decirse que las evocadoras partituras del dúo le quedan grandes incluso al filme de la Johansson, con unos cortes impecables construidos a base de sintetizadores y con todo el alma cyberpunk que transpiraba el anime original de Mamoru Oshii.

'Madre!' (Jóhann Jóhannsson)

Cerramos la lista con una selección un tanto particular. Y es que 'Madre!', la última genialidad de Darren Aronofsky no tiene una "banda sonora" al uso tal y como las concebimos. En lugar de eso, el director decidió aliarse con el compositor Jóhann Jóhannsson quién, haciendo las veces de algo equivalente a "consultor sonoro", diseñó una grotesca base auditiva para el demencial relato protagonizado por Jennifer Lawrence. Ruidos, sonidos varios y algún que otro experimento para una B.S.O. tan atípica como el filme al que acompaña.