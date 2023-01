La genial película coreana que hizo historia en los Premios Óscar está disponible gratis por tiempo limitado: por fin se puede ver 'Parásitos' en streaming

Parece que fue ayer cuando 'Parásitos' hizo historia en los Premios Óscar de 2020 y abrió al gran público el cine coreano. Desde hace un tiempo, la película no se podía ver en ninguna plataforma y ahora por fin la tenemos disponible en RTVE Play y de manera gratuita.

¿Quién es el parásito?

La familia Kim sobrevive como puede en un piso cochambroso a base de chanchullos y empleos precarios. Cuando el hijo menor empieza a trabajar como profesor particular para una adinerada familia, ve la oportunidad de ir introduciendo al resto de sus parientes como trabajadores en la casa, aunque para ello tenga que mentir.

Bong Joon-Ho ya había hecho películas notables, como 'Memories of murder' o 'The Host', incluso había comenzado a hacer sus pinitos en Hollywood con 'Okja' y 'Rompenieves'. No obstante, fue 'Parásitos' la obra que alcanzó una fama sin precedentes y abrió el camino del audiovisual coreno al gran público, antes de que llegara 'El juego del calamar'.

La película ya despuntó en el Festival de Cannes, donde fue la primera en obtener la Palma de Oro por unanimidad desde 2013 (cuando lo consiguió 'La vida de Adèle'). Después llegarían los Premios Óscar, donde logró ser la primera película de habla no inglesa en ganar el premio a Mejor Película y simultáneamente el de Mejor Película Extranjera.

'Parásitos' es una de esas películas puente que consiguen impactar en público y crítica por igual. Una sátira mordaz sobre las diferencias sociales, narrada con inteligencia y un humor negrísimo que huye de victimismos y de lugares comunes.

Con unos personajes caracterizados por su ambigüedad, la película representa el contraste entre clases a través de los encuadres y la propia simbología de la película: la familia Kim vive en el subsuelo, la casa de los Park está en lo alto de una escalera, incluso hay niveles mucho más bajos...

Juega constantemente con la tensión que se crea en el espectador al saber el riesgo que corren los personajes emprendiendo ese plan. A su vez, tiene varios giros realmente sorprendentes que cambian todo lo que creíamos saber sobre la situación para impulsarla en una nueva dirección.

La historia tiene un discurso profundamente social pero no lo construye a base de idealizar a los personajes "buenos" y "malos" sino que se mueve constantemente entre los grises, sin hablarle con condescendencia al espectador.

'Parásitos' es una de las mejores películas de su director y también uno de los Óscar más justos del siglo XXI: una sátira inteligente y perversamente divertida que te atrapa desde el principio, te mantiene en tensión y se guarda más de una sorpresa. La película ya está disponible en streaming y se puede ver gratis por tiempo limitado en RTVE Play.