Es una de las obras maestras de Martin Scorsese: un eterno duelo contra demonios y sombras que se puede disfrutar tanto en streaming como en cines

"Denme un escenario en el que este toro pueda ser salvaje y aunque puedo pelear, preferiría recitar". Se vende un espectáculo en los primeros compases, pero lo que hay de puertas para adentro es impotencia, es toxicidad, es el no saber zafarse de las consecuencias de las decisiones y ser perseguido por sombras. No hay espacio para los colores, salvo en unas pequeñas grabaciones caseras que venden un pasado bonito que, en el mejor de los casos, fue efímero.

Curiosamente, esos colores no aparecen en las imágenes que se producen sobre un ring. Allí figura el espectáculo que se vende, un toro que se dirige hacia el color rojo con ímpetu, incluso aunque a veces no sepa por qué. Cada golpe, cada gancho. Un breve espacio para la liberación de la parte oscura de uno mismo. El boxeo tiene su parte elegante, pero en 'Toro salvaje' es castigo físico para calmar la mente.

A golpes por la vida

Una de las obras maestras incuestionables de Martin Scorsese ha regresado a los cines en la más alta definición posible, dándonos una de las mejores películas deportivas y biográficas de todos los tiempos. El ascenso y caída de Jake la Motta ofrece mucho, tanto para su guionista Paul Schrader como para un Robert De Niro imperial y apabullante. Y todo se puede disfrutar tanto en las salas como en streaming a través de Filmin.

La Motta es uno de los aspirantes a ser campeón de boxeo en la categoría de pesos medios durante la década de los 40. Su hermano y manager Joey (un maravilloso Joe Pesci) intenta apaciguar sus ánimos paranoicos y violentos en el ambiente doméstico para que los concentre en el ring, pero no siempre es fácil. Especialmente cuando su propia familia trata de acercarlo a la mafia local para conseguir un ascenso más fácil a la cima a través de amaños.

La Motta no quiere saber nada de ellos, pero tampoco puede desligarse del todo, y eso le martiriza. Además, lo vuelve paranoico, enfrentándolo con su más reciente y joven esposa (una espléndida Cathy Moriarty). Scorsese y Schrader establecen aquí conexiones bíblicas, presentándonos un Jesucristo oscuro y violento que es igualmente tentado, aunque no puede evitar ver a todos a su alrededor como un Judas. No anda del todo desencaminado, ahí está su confabulador hermano.

'Toro salvaje': besando la lona

Scorsese no tenía interés en el boxeo ni en La Motta en particular, pero De Niro le insistió continuamente. El guion de Schrader, que vuelve a explorar otro de esos hombres complicados y torturados en su existencia, le da alas para hacer un drama de personaje complejo e interesante, que tiene la vivacidad propia de uno de sus proyectos independientes más que de un film de estudio. Y eso por no hablar de la fuerza con la que rueda las peleas, un despliegue tan sobrio como animal donde los líquidos despegan y los golpes representan mucho.

Aquí encontramos varios de los mejores momentos de su cine, incluyendo ese último combate contra Sugar Ray Robinson donde nuestro protagonista sólo puede ver su propia sombra dominándolo, o ese monólogo final tan soberbio donde trata de conectar su historia con la de 'La ley del silencio'. Es posible que hubiera tenido categoría de no haber sucumbido y de haber tenido un hermano que le ayudase de verdad, pero al final es también su propia inseguridad y su volatilidad las que marcan su destino.

