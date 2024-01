El salvaje momento viral en una vieja película de Marvel que según Kevin Feige ahora también es canon en el MCU junto a muchas otras que no lo eran hasta ahora

Hasta ahora, sólo las películas producidas íntegramente por Marvel Studios se consideraban parte del Universo Cinematográfico Marvel. Pero Kevin Feige, presidente de la empresa ha confirmado en el prólogo de ‘Marvel Studios: The Marvel Cinematic Universe - An Official Timeline’ que todas las series y películas que están fuera del Universo Cinematográfico Marvel son canon en el nuevo Multiverso. 'Punisher 2: Zona de guerra' fue realizada principalmente por Lionsgate, pero ahora puede considerarse del MCU gracias al multiverso (y la recuperación de licencias de personaje de Disney, claro).

La película más bestia del MCU

Técnicamente ahora el Castigador está en el MCU, interpretado por John Bernthal en la serie de Netflix, pero no sabemos si aparecerá en la nueva 'Daredevil'. 'Zona de guerra' es considerada una película menor, a muchos les pareció demasiado tontorrona y truculenta para lo que el cine de superhéroes ofrecía en aquel momento. Otros abandonaron el barco tras la anterior, que se estrenó en 2004. Ahora varias personas han recabado en X que este momento tan bestia es oficialmente MCU, lo que seguro que no cuadra con el nuevo público de la franquicia.

El momento en el que Mark Camacho recibe un disparo de escopeta en la cara por parte de Ray Stevenson, mientras Colin Salmon mira atónito es uno de los muchos instantes de ver para creer de la película, que es coherente con la etapa de Garth Ennis del personaje y sigue subiendo como la mejor adaptación de Punisher de la historia. Los virales no han acabado ahí y las reacciones incluyen otras películas como 'Howard, el pato' y el Deadpool de la primera y desastrosa entrega de Lobezno.

'Puniser: Zona de Guerra' no es muy recomendable para niños y los padres que les lelvan a ver todas las nuevas entregas deben saber que la violencia intensa y gráfica es constante, hay una gran cantidad de muertos, personajes torturados y golpeados. El villano es un hombre deforme que parece salido de una película de terror de la era, además de que los protagonistas beben, fuman y dicen palabrotas, es decir, justo lo que le hace falta a Marvel para salir del dique seco. ¿Conseguirá 'Deadpool 3' mantener su calificación para mayores de 18 años?

