Meses después de llamar la atención en Cannes y pasar por cines, se estrena en streaming una de las mejores películas españolas de 2025

Nombrar es la manera más directa de reconocer que algo existe. Registrarlo es la manera para que no quede realmente olvidado. Sea desde la frialdad del proceso administrativo o a través de la grabación en forma artística, el registro permite establecer aquello que la memoria puede olvidar por infinidad de razones, incluyendo los intereses.

De ahí que tenga su enorme valor la preservación de los antiguos rollos de cine, por mucho que el utilitarismo al que nos aboga el sistema extremadamente funcional nos diga que no tiene lógica mantenerlo. Y de ahí que el acto de realizar cine sea no sólo una bella manera de inmortalizar algo, sino que tiene poder para hacer cierta justicia reparadora. No muchas películas son conscientes de ello, aunque ‘Romería’ sí.

El recuerdo que nos mantiene vivos

Una de las mejores películas del último año, siendo aclamada tanto en su paso por salas hace unos meses como en el último Festival de Cannes. Carla Simón crea una bella obra que viaja por la península, por el tiempo y por los recuerdos que al fin hace su estreno en streaming a través de Movistar+.

Marina está a punto de inscribirse para estudiar cine en la universidad, pero necesita aclarar a nivel administrativo la identidad de su padre, ya difunto, para acceder a la beca que le permita lograrlo. Es por ello que emprende un viaje a Vigo para conocer a su familia paterna, descubriendo en el proceso varios detalles sobre unos padres a los que no llegó a conocer en profundidad y por qué su parentesco nunca fue resuelto.

Simón vuelve a los detalles autobiográficos que ya marcaron su debut ‘Verano 1993’, indagando de nuevo en esa verdad oculta entre las cosas que se dicen y no se dicen entre la familia, que poseen sus propias dinámicas complejas de por sí. En esta ocasión la cineasta catalana va unos pasos más allá en varias direcciones que expanden tanto estilo como ánimo político.

‘Romería’: reparando el pasado

En un país que tiende bastante a dejar el pasado enterrado para no lidiar con él, ‘Romería’ emplea la voluntad firme y la necesidad de los registros (principalmente los diarios y las grabaciones) para que no se esconda aquello que incomoda a unos pocos. La exploración del pasado sirve para tener conversaciones pertinentes con varios fenómenos clave que se dieron en este país, y que no se trataron por puro estigma.

Simón también desarrolla su estilo para ir más allá de ese drama íntimo de marcado barniz naturalista con ánimo de aparentar realismo, abrazando cierta mística elusiva del cine para hacer su último ejercicio de reparación histórica. Así dota de ‘Romería’ de una textura especial con respecto a su obra previa, logrando su mejor película y abrir un futuro todavía prometedor.

