'Padre no hay más que uno 4' ya está rodada y Santiago Segura avisa que seguirá haciendo secuelas mientras pueda: "El público te dice cuando parar"

Quién nos iba a decir que Santiago Segura, que dio sus primeros pasos como director con cortometrajes como 'Evilio' o 'Perturbado' y que dio el salto al largo con su icónico 'Torrente' reconvertido en franquicia multimillonaria, terminaría convertido en el gran adalid del cine familiar made in Spain. Una faceta que, mientras la taquilla acompañe, seguirá marcando el presente y futuro inmediato de su carrera.

¿Éxito aSEGURAdo?

Y es que Segura ha compartido en su cuenta de Twitter la buena nueva: 'Padre no hay más que uno 4' —sí, ya van cuatro— ya está rodada, y llegará a nuestras salas de cine el verano del próximo 2024. Por supuesto, el cineasta ya sabía que la noticia no sería del agrado de todo el mundo, y las voces de sus detractores no tardaron en aparecer sugiriendo algunos comentarios que "ya se está pasando".

Pues bien, el "amiguete" lo ha dejado claro: "Cuando la tercera [Padre no hay más que uno] lleva al cine más que la segunda y la primera, yo creo que vamos bien. El público es el que decide cuándo te estás 'pasando'". Así que mientras los resultados económicos continúen al alza, tendremos raciones de humor blanco para niños y mayores aseguradas.

Según datos de Box Office Mojo, la 'Padre no hay más que uno' de 2019 recaudó 15,8 millones de dólares en salas españolas; cifra ligeramente superior a los 15,3 millones que se embolsó 'La llegada de la suegra'. 'Padre no hay más que uno 3', por otro lado, batió el récord de la saga con unos asombrosos 16,7 millones de dólares. ¿Aguantará el tipo la cuarta parte? En poco menos de un año saldremos de dudas.

