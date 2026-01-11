Hoy en streaming, un drama delicioso sobre el amor y el arte de la cocina. Una película sensacional sobre cómo lo mejor de la vida se cuece a fuego lento

En un panorama saturado de estrenos donde el dramatismo suele apoyarse en grandes giros -imprevisibles o no-, se agradece que existan también películas como 'A fuego lento'. Dirigido por Tran Anh Hung, el largometraje toma un camino distinto: mirar hacia adentro y recuperar la idea de que la belleza también puede esconderse en lo cotidiano.

Ambientada a finales del siglo XIX y basada libremente en una novela de 1924 sobre la pasión culinaria, esta historia utiliza el acto de cocinar como una ventana hacia la sensibilidad humana, el amor y el inevitable paso del tiempo. Seguimos a sus protagonistas entre ollas y vapores, como si en cada plato se cocinara no solo una cena, sino un manifiesto sobre la dedicación, la artesanía y la forma en la que expresamos el cariño sin necesidad de palabras.

Amor, arte y comida

La película presenta a Eugénie (Juliette Binoche), una cocinera con décadas de experiencia en la casa de Dodin (Benoît Magimel), un gourmet célebre que disfruta tanto de la comida como de las conversaciones que le rodean. Antes de que el espectador intuya un conflicto entre ambos, la obra se detiene con calma en el ritual culinario: cortar, glasear, hervir, emplatar. Y lo muestra todo con un cuidado casi hipnótico que revela la química profesional que hay entre ambos personajes.

Esa armonía laboral también es sentimental, porque aunque Eugénie y Dodin se quieran, viven su amor de una manera particular, construyéndolo desde la libertad y el respeto. Ella lo visita cuando quiere, él la espera con paciencia, y aunque él insiste en casarse, ella defiende su autonomía sin dramas ni grandes rupturas. Es una relación madura, sin artificios, que encuentra en los pequeños gestos la forma más sincera de complicidad.

Además, la vida exterior apenas existe en esta película y el mundo parece reducido a la cocina, el jardín y las sobremesas de los amigos de Dodin, que celebran cada plato como si fuera una obra de arte. Ese aislamiento crea una atmósfera casi onírica donde la comida es lenguaje, deseo y un vínculo. Por otro lado, la aparición de personajes como un joven príncipe fascinado por la gastronomía refuerzan el tono de cuento sin llegar a desbordar el filme, aportando humor y encanto sin acabar con el equilibrio.

A medida que avanza la historia, la salud de Eugénie empieza a fallar. Son detalles sutiles que van cargando la narración de una tristeza silenciosa. No hay melodrama ni grandes discursos, solo la conciencia de que todo placer es efímero: un plato delicioso dura minutos, el amor puede durar años pero también se agota, y la vida, como una cena perfecta, termina por ser un instante que recordamos con ternura.

Y ese contraste entre la plenitud sensorial y el dolor anticipado es lo que hace tan especial a la película, porque nos muestra que cocinar para alguien es un acto de amor, que comer juntos es algo íntimo y que cuidar al otro cuando la vida se vuelve frágil es quizá uno de los gestos más profundos que existen.

La tenéis en HBO Max, Prime Video y Movistar Plus+.

