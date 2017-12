Alucina con 'ADAM', la impresionante trilogía de cortos de ciencia-ficción completada por Neill Blomkamp

La carrera de Neill Blomkamp no pasaba por su mejor momento tras el fracaso de 'Chappie' y la anulación de 'Alien 5', pero supo cómo relanzarla gracias a la creación de Oats Studios, una compañía que no tardó en asombrarnos gracias a cortometrajes como 'Rakka', 'Firebase', 'God: Serengeti', 'Zygote' y ‘Kapture: Fluke’. Era cuestión de tiempo que alguien viene una oportunidad de oro en una alianza con él y ha sido Unity Technologies la primera en aprovecharla.

Lo cierto es que Unity Technologies ya había realizado en 2016 un cortometraje, titulado 'ADAM: Episode 1', utilizando su herramienta Cinemachine, que no se pondrá a la venta hasta 2018. Ahora tenían lista una segunda versión de Cinemachine y para demostrar sus posibilidades buscaron aliarse con Blomkamp y Oats Studios para continuar su historia con 'ADAM: The Mirror' y 'ADAM: Episode 3', los cuales podéis ver a continuación junto a la primera entrega:

Estamos sin duda ante otro gran trabajo desde el punto de vista visual que nos deja con ganas de ver hasta qué punto algo así se podría trasladar a un largometraje. Y es que al final esto no dejan de ser unas piezas para demostrar los mundos que podría construir, pero para ello se requeriría de un guion mucho más elaborado. Por ahora nos toca quedarnos con la duda y centrarnos en lo técnico. Esto es lo que Blomkamp ha comentado lo siguiente sobre su experiencia con estos dos cortos de 'ADAM':

He soñado desde que empecé a hacer películas con algo que me permitiría construir, rodar y editar mundos fotorrealistas en un único sitio. Hoy ese sueño se ha vuelto realidad gracias al poder de Unity 2017. El hecho de que podamos conseguirlo en la mitad de tiempo de nuestros ciclos de producción es impresionante. El futuro está aquí y no puedo esperar para ver lo que opinan nuestros fans.