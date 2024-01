Dura menos de tres horas y está basada en hechos reales: Luis Tosar y Blanca Portillo protagonizan una emotiva miniserie sobre el drama de las pateras

De vez en cuando surge de tapadillo alguna serie bastante digna de mención... aunque solo sea por tema y reparto (y, bueno, porque está bastante bien realizada). Hablo de 'La ley del mar', la miniserie coproducida entre la televisión valenciana À punt y RTVE y que pudimos ver en La 1 en formato maratón.

Con un reparto encabezado por Luis Tosar ('Todos los nombres de Dios') y Blanca Portillo ('Maixabel'), acompañados por Víctor Clavijo, Pau Durà y Àlex Monner entre muchos otros (todos bastante reconocibles), la serie de tres episodios relata una aventura del rescate en alta mar de una cincuentena de migrantes a la deriva entre la costa de Libia y de Malta.

Todo esto basado en hechos reales. Concretamente en la historia del Francisco y Catalina, barco pesquero que se aventuró a rescatar a medio centenar de africanos que trataban de llegar a Europa. Algo que causó todo un incidente internacional en aquel julio de 2006, con el barco retenido nueve días al no poder acercarse a la costa de Malta.

De esta manera, la ficción guionizada por Tatiana Rodríguez y Víctor Pedreira, ponen sobre la mesa el debate en torno a la inmigración y las miles y miles de personas que intentan atravesar el Mediterráneo buscando un porvenir en Europa (y perdiendo su vida en el camino). Un tema con el que Tosar ya había lidiado hacer unos pocos años con 'Adú' de Salvador Calvo, cuya acción nos llevaba entre Melilla y Camerún.

Un relato efectivo y directo al grano

Más allá de estas pequeñas coincidencias, por así llamarlas, 'La ley del mar' coge un relato algo complejo (en cuanto a implicaciones legales, políticas y morales) y lo expone de manera clara y directa. Va preparando poco a poco el terreno en lo que nos cuentan la historia de esta cuadrilla de pescadores y sus dificultades para sacar la faena y cómo en un momento dado se topan con esta embarcación.

Es la historia que quieren contar y punto, sin demasiados adornos (bueno, hay alguna subtrama con la embajadora que no termina de tirar). Es algo simple, bien rodado (además, hecho en exteriores, con lo que gana realismo) y que funciona. Eso no implica que no pequen un poco de moralistas y también de diálogos algo artificiosos que en ocasiones parecen más alegatos y sentencias morales que otra cosa. Falta cierta tensión y algunos grises más.

Estos toques por aquí y por ahí estropean algo el buen trabajo de sus actores, que destacan y salvan los muebles cuando los diálogos no están a veces a la altura. A estas alturas, valga la redundancia, no debería sorprendernos este apartado, porque estamos ante varios de los intérpretes más destacados del audiovisual español y se nota bastante.

Tosar y Portillo son los dueños de la ficción, pero veo un peso algo desigual. Es verdad que tres episodios piden bastante economía al guion, pero en lo personal he echado algo de menos algo más de tensiones y peleas entre despachos para realzar la lucha de la embajadora. 'La ley del mar' tiene, desde luego, bastante claro cual es el héroe de la historia y lo aprovechan al máximo.

Es verdad que al darle un tono y luz bastante amable a la miniserie quizás le habría venido algo más de tensión, pero eso no quita nada de fuerza a un drama que, desde luego, es emotivo y conmovedor. Unas buenas tres horas que se te pasan volando.

