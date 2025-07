El episodio extra de 'Sandman' es mucho más que un epílogo de la temporada 2. Creo que es una elegía luminosa que nos reconcilia con lo inevitable

Cuando Netflix estrenó la segunda temporada de 'Sandman' dividida en dos partes, parecía que la serie había cerrado su ciclo, que el arco narrativo se completaba con el final y que el viaje del Morfeo llegaba a su fin, con sus hermanos aceptando la pérdida con ese estoicismo que solo ellos pueden permitirse. Pero el episodio 11 de la última entrega dejó algo inconcluso, una necesidad latente de que hubiera algo más. Como si, después de esta despedida, necesitásemos que alguien volviera para darnos un último abrazo.

Pues esto mismo es lo que ha significado para mí el episodio extra que también nos ha dejado la temporada 2, que lejos de ser un simple añadido, se erige como una de las entregas más delicadas y significativas de toda la serie. Está centrado en Muerte, la hermana más luminosa y compasiva de los Eternos y es un capítulo que funciona como una elegía suave y profundamente humana que nos devuelve la esperanza justo cuando más la necesitaba después del vaivén emocional al que me ha sometido la serie.

El capítulo se aleja del tono épico de entregas anteriores para ofrecernos una historia contenida y cálida. Un periodista desencantado (Colin Morgan) atraviesa un día crucial en su vida y se encuentra con Muerte en su día libre. Lo que viene después es una sucesión de encuentros, reflexiones y silencios que recuerdan que el mayor poder de la serie no estaba en los reinos fantásticos, sino en la manera en que conectaba lo sobrenatural con lo cotidiano.

Y lo que podría haberse quedado en una despedida simbólica se convierte en un episodio imprescindible. No solo porque profundiza aún más en la figura de Muerte (maravillosamente interpretada por Kirby Howell-Baptiste), sino porque subraya el tono poético y filosófico que siempre definió a la serie. Y creo que sirve para cerrar definitivamente una ficción que no solo nos entretiene, sino que también nos reconcilia con lo inevitable.

El tema no es morir, sino qué hacemos antes

El gran acierto de este episodio está en su forma de mirar con serenidad hacia el final de las cosas. La muerte no es una figura temible, sino una presencia atenta, curiosa, incluso amable. Y lejos de caer en el dramatismo o el miedo, el episodio nos muestra lo que realmente implica que esté ahí, en el último momento. El relato no necesita giros ni tensión, porque es un viaje de descubrimiento del valor que tiene estar vivo.

Además, la estructura del capítulo favorece ese tono introspectivo. Acompañamos a Muerte y al periodista durante un solo día, en el que hay espacio para pequeñas revelaciones y gestos mínimos que son enormes. Verla actuar en el mundo humano, sin capas ni grandilocuencias, nos permite entenderla no como una entidad cósmica, sino como alguien profundamente sensible a lo que perdemos cuando se acaba el tiempo.

Y cuando llegan los créditos, lo que queda no es tristeza, sino una serena gratitud. Porque el episodio no solo funciona como un cierre narrativo, sino como una reflexión sobre lo frágiles que somos, lo fácil que es olvidar la belleza de lo cotidiano, y lo importante que es no dar por sentado lo que todavía tenemos por delante. 'Sandman' termina como empezó, con estilo, inteligencia y una sensibilidad que la sitúa al nivel de las mejores series de fantasía de los últimos años.

