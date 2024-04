Esta inusual película de ciencia ficción está pasando discretamente por los cines. Una épica y romántica odisea con ambiciones que van de David Lynch a 'El atlas de las nubes'

La tensa relación entre el cine de autor y los géneros como la ciencia ficción permite crear artefactos singulares que vuelen por los aires determinados límites, aunque puedan ser objeto de frustración para los aficionados de línea dura de dichos géneros. También para espectadores más casuales, porque para qué dejar confuso y hasta rabioso a sólo un tipo de espectador.

Hay veces que esos desafíos intentan ir un poco más allá, y crean interesantes obras que se vuelven de culto supremo hasta que el enfado inicial se supera, como puede ser el caso de la muy discutida ‘Under the Skin’. Pero a veces la ambigüedad extrema que profesan determinados autores pueden hacer aún más inaccesibles a películas como ‘The Beast (La bestia)’.

Léa Seydoux y sus vidas pasadas

Protagonizada por la siempre interesante Léa Seydoux, cada vez más firme candidata a ser la actriz del momento (por trabajo y por filmografía), y el emergente George MacKay, esta película de ciencia ficción es uno de los más extraños trabajos que se pueden ver ahora mismo en la cartelera española. Quizá por eso esté pasando desapercibida, pero el trabajo del director Bertrand Bonello debería ser reclamo para aquellos que buscan desafío y originalidad en el género.

En el año 2044 reina la Inteligencia Artificial, y la sociedad se rige por conductas marcadas por la pureza y la falta de emociones. Para poder progresar en este mundo, una mujer se presta a una limpieza de su ADN, repasando vidas pasadas para valorar los errores cometidos y eliminar la posibilidad de repetirlos. Esto la llevará a dos momentos temporales distintos, en 1910 y en 2014, donde se topará con un antiguo amor pero también con la catástrofe.

Bonello toma parte de su inspiración en ‘La bestia en la jungla’ de Henry James, recreando su ambiente aristocrático clásico en la historia que tiene lugar en 1910, pero tomando también sus ideas en torno a la soledad, el amor y el destino. Las sensaciones apocalípticas, que parecen algo tan contemporáneo, se tratan en diferentes contextos temporales y sociales para mostrar su pervivencia.

'The Beast (La bestia)', fría mirada a las emociones

El francés trata de hacer una exploración de las relaciones y las eternas posibilidades del desastre al llevarnos por las emociones, poniéndolo en contraste con la fría eficiencia de la tecnología. Su intento de hacer una épica odisea a través del tiempo tiene mucho de ‘El atlas de las nubes’, pero tonalmente trata de llevar sus conceptos de una forma muy lynchana. Una de las historias puede llegar a verse como su particular actualización de ‘Mulholland Drive’.

Esta historia, si bien la más controvertida por cómo intenta provocar a través de tener un personaje que entra en la pura imagen del incel, es donde Bonello encuentra más fluidez emocional y narrativa. Las ideas de ‘The Beast (La bestia)’ son muy potentes, pero la manera de desarrollar los miedos no tiene ese poder onírico que si tiene el cine de David Lynch, con algunos enigmas, como la presencia de las palomas, sólo explicables si te cuentan que el director tiene miedo de esas aves.Su tono se aproxima peligrosamente a esa frialdad analítica que parece denunciar, teniendo no pocos errores de funcionamiento en el proceso. Se queda, al final, es una experiencia que llega a frustrar demasiado por todo lo que desaprovecha, aunque tenga momentazos como esa escena final.

