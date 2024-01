Esta joya de la ciencia ficción televisiva regresa con un deleitoso spin-off. Pero a 'Orphan Black: Echoes' le cuesta salir de la zona de confort

Qué bien lo pasamos durante años con 'Orphan Black'. Es cierto que quizás no tuvo la popularidad de otras series de ciencia ficción, pero eso no le quitaba lo fascinante que era con ese thriller de conspiración y la lucha de Sarah (Tatiana Maslany) por llegar hasta el fondo del misterio después de descubrir que una chica igual a ella se ha suicidado.

Casi siete años después del final, este universo regresa con 'Orphan Black: Echoes' que, tras su discreto estreno en Australia (un poco más y no nos enteramos), llega a España vía el canal de pago SyFy antes de su estreno en su cadena original, la estadounidense AMC.

Anécdotas de distribución global aparte, nos encontramos con un spin-off ambientado varias décadas en el futuro, con una chica llamada Lucy (Krysten Ritter), quien despierta desorientada solo para descubrir que en realidad es una persona artifical. Así pues, no tenemos clones sino impresiones de gente en un futuro en el que se ha descubierto la tecnología capaz de emular todo tejido humano.

Efectiva, pero cómoda

Una premisa diferente para una serie que, si bien es efectiva, se queda en terrenos algo familiares y cómodos. Lo cual no es malo per se, pero sí algo decepcionante ya que se ve que no quieren intentar ir más allá, ser más ambiciosos temáticamente. Esto se nota, sobre todo, a la hora de tratar sus dilemas éticos. De hecho, es difícil no pensar en, por ejemplo, 'Westworld' en ese aspecto de creación de personas artificiales con todos los recuerdos y personalidad del "original". Aquí no interesa tanto, al menos de momento, profundizar en el sinfín de implicaciones.

Es verdad que es algo que se va explorando más en la segunda mitad de la serie, cuando descubrimos las motivaciones detrás de la creación de Lucy. Pero tengo la sensación de que el guion de Anna Fishko prefiere no dar demasiadas vueltas a las cosas y mantener cierta discreción en lo que desarrollar esto se refiere, centrándose más en el misterio y la red de secretos con la que se topa Lucy y, también, Kira.

Es, definitivamente, bastante menos ambiciosa que la serie original. O, al menos, en cuanto a que es más de "andar por casa" en cuanto a conspiraciones y organizaciones científica. Aquí puede ser una sensación causada porque bastantes cosas ya las hemos visto antes.

No es que 'Orphan Black: Echoes' sea poco accesible, para nada. Aquí creo que un "novato" puede entrar perfectamente en la serie, a pesar de alguna referencia y guiño y el hecho de que una de las revelaciones del principio es la relación de uno de los personajes con el drama protagonizado por Tatiana Maslany. Podríamos incluso decir que, a pesar de ser décadas después, es más cercano al spin-off puro que a una secuela.

También resulta familiar en cuanto a temática: por un lado, la franquicia siempre ha tenido su elemento de sororidad y aquí se mantiene. Es verdad que no tenemos a las sestras, pero las dinámicas que se desarrollan entre Lucy, Jules (Amanda Fix), Charlie (Zariella Langford-Haughton) e incluso la propia Kira (Keeley Hawes) son bastante similares. Por el otro, el sentido de marcar tu propio camino (y tener tus propias decisiones) frente a lo "predestinado".

Sé que hablar tanto de que estamos en terrenos familiares y conocidos puede dar la impresión de que la serie es aburrida o que no me haya convencido. Pero no es el caso. Sí que reconozco que me hubiera gustado que saliese un poco de una zona de confort tanto propia como para los espectadores para darle un extra de estímulo, pero uno se hace enseguida con los personajes y se engancha al misterio que se propone.

Y es que el guion de Fishko equilibra bastante bien sus elementos, dando a los espectadores de 'Orphan Black: Echoes' un recordatorio de por qué nos gustaba la serie original. Sí, se nota la falta de Tatiana Maslany y cómo nos embriagaba con su múltiple interpretación pero, por lo general, tenemos una muy entretenida y placentera serie de ciencia ficción.

En Espinof: