Una joya del cine asiático ha tenido remake este año con un reparto notable, pero en España se ha estrenado sin pena ni gloria

Revisar algunos grandes logros del cine con personajes diversos, como pueden ser del colectivo LGTBIQ+, revela a veces grandes hallazgos adelantados a su tiempo o algunos que han quedado anticuados a pesar de las buenas intenciones. De estos últimos puede haber la tentación de revisarlos en forma de remakes.

Es una forma bastante efectiva para intentar estabilizar la presencia de estas historias en una normalidad cinematográfica que, a pesar de lo que dice gente muy enfadada en YouTube, todavía deja que desear en la materia. Con esa intención nace una película tan modesta pero con ambición tan de público como ‘El banquete de boda’.

Quién quiere casarse con mi hijo

Bowen Yang, Kelly Marie Tran y Lily Gladstone protagonizan esta nueva versión de una de las primeras joyas de Ang Lee, cuando todavía estaba moviéndose del cine taiwanés al estadounidense. Esta vez Andrew Ahn dirige esta historia revisada junto al guionista original, James Schamus, en una película que tuvo un paso discreto por los cines americanos y que aquí ha llegado directamente a plataformas de alquiler como Amazon, Filmin o RakutenTV.

Una pareja lesbiana está teniendo problemas para concebir un hijo tras varios intentos fallidos y cada vez menos dinero para costear el tratamiento in vitro. Su oportunidad llega a través de la pareja de su amigo gay, necesitado de matrimonio para obtener permiso de residencia pero topándose con la negativa de su propia pareja. Pero el anuncio de esta unión llevará a la involucración de las familias para montar algo de alto copete.

Las modificaciones son ligeras, pero son apropiadas para llevar la historia original a tocar problemas que tocan más de cerca a parejas millennial, como pueden ser las dudas y deseos sobre la paternidad o la inquietud con respecto al compromiso. Nuevos matices añadidos a través de incorporar más personajes a la mezcla.

‘El banquete de boda’: bajo copete

Lo hace con un humor más rebajado, aunque no por ello más sofisticado que el que tenía la película original, ya especialmente cuidada en cómo quería abordar un tema como las uniones homosexuales entre gente procedente de un país que las prohibía. En cierto modo, la tensión que conduce a la boda de la premisa no presenta el mismo riesgo o fuerza que tenía la versión de Lee.

Tampoco juega en su favor este aire de confusión interna que tiene por ser una película con vocación de estudio, pero que tiene que adscribirse a códigos del indie estadounidense sin demasiado convencimiento. Al final, la nueva ‘El banquete de boda’ acaba siendo la versión bienintencionada anclada a su tiempo con respecto a una original que tiene todavía cualidades de culto.

