'El mal' tiene destellos del mejor Juanma Bajo Ulloa, pero en última instancia la película hace honor a su título

En 2012, un documental diseccionó como nadie el mal más puro, la esencia de la crueldad, el placer encontrado en la sangre ajena. Se trataba de 'The act of killing', una obra maestra absoluta que marcó una época con su tono frío, desgarrador y sobrecogedor. A partir de ese momento, cualquier acercamiento a la naturaleza de la maldad en sí misma, sin depurar, ha pinchado en hueso. Y 'El mal', lo último de Juanma Bajo Ulloa, no ha sido una excepción, y la culpa es de un guion prepotente, teatral y en última instancia cobarde que lleva la producción a la deriva absoluta.

Todo mal en 'El mal'

No hay frase que se diga en 'El mal' que no suene impostada y ensimismada. En su intento por analizar el lado oscuro que todos tenemos en nuestro interior (en mayor o menor medida), el director se ha dejado llevar por diálogos repletos de florituras que leídos en una novela ya derraparían, pero pronunciados causan una sensación omnipresente de puro bochorno. Cualquier intento de disfrutar de la propuesta tiene que pasar, sí o sí, por el peaje de aguantar a Belén Fabra y Natalia Tena tratando de dar fuste a una película que se quiere tomar en serio a sí misma y, en el camino, es inconsciente de su propia pantomima.

Parece que el director no se da cuenta en ningún momento de lo gozosa que podría ser su propuesta y, en lugar de tirarse al vacío realizando una película consciente de su particularidad, basa toda su estructura en unir momentos clave con interminables diálogos que, una y otra vez, dan vueltas sobre lo mismo: se escuchan tantas veces las mismas frases hechas que es habitual sentir un constante hastío al ver que el guion no lleva a ningún sitio. Cada decisión, cada movimiento de la trama y cada sentimiento están dialogados hasta el extremo, mascando y regurgitando cada escena para el espectador.

Al menos, Bajo Ulloa sí muestra signos de que su transgresión (esa que nos hizo amarle en 'Airbag' o 'Alas de mariposa') continúa viva cuando, en ocasiones, se suelta el pelo en una puesta en escena arriesgada y con planos con movimientos que se salen de lo habitual en el cine patrio. Tristemente, son los menos: el director parece jugar a lo seguro y, por momentos, su personalidad propia resulta indistinguible. Es una pena, porque, con sus aciertos y errores, siempre ha sido un poderoso narrador de historias que aquí parece amordazado por sí mismo.

¿Qué es el mal? ¿Y tú me lo preguntas?

La trama principal de 'El mal', que sigue a una periodista y escritora underground que recibe la confesión de la mayor asesina en serie de la historia, se termina nada más empezar. Una vez planteado el dilema, parece estancarse en un sinfín de situaciones clónicas que solo al final, en sus últimos momentos, se atreve a explorar la psique de sus protagonistas (de maneras, todo sea dicho, muy poco originales e inspiradas por otras propuestas). Al menos el guion se toma la molestia de aderezar el hastío con varias subtramas que, mejor elaboradas, podrían haberla sacado de la inopia: sus mejores personajes -el editor y expareja, la hija incomprendida, la escritora de best sellers- se encuentran perdidos y claramente desaprovechados. Da la impresión, de hecho, de que tan solo hacía falta revisar el guion un poquito más para darse cuenta.

'El mal' es el peor tipo de dislate posible: el que no es consciente de serlo. El que cree que está construyendo un discurso sobre la atracción de la muerte y la inevitabilidad de lo perverso, pero realmente se queda en la superficie sin ser capaz de rascar más allá. Aunque las pocas set-pieces de acción funcionen y el duelo final en la cumbre resulte francamente intrigante, el precio que hay que pagar es inasumible: Bajo Ulloa necesitaba concreción y tijeras para una película que en absoluto se gana sus dos horas de duración. Quizá con hora y cuarto, al menos, habría salido una película curiosa que no acabara arrastrándose a lo largo de una narrativa débil y sin fuste.

Ojalá Bajo Ulloa nos vuelva a sorprender en el futuro con un proyecto realmente impactante ('Baby' no me gustó, pero al menos tenía una intencionalidad rompedora) y 'El mal' sea solo un traspiés en su camino. Al fin y al cabo, es una pena que el antaño enfant terrible del cine español se haya conformado con esta obra tan a medio gas, tan necesitada de reescrituras, tan falta de carisma y tan innecesariamente rimbombante. Un par de chispazos de genialidad no pueden compensar dos horas de absoluto tedio. Eso sí que es el auténtico mal.

