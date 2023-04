Este thriller policiaco recuerda la noche que lo cambió todo: 'Noviembre' retrata un París destrozado por el terrorismo, imprescindible para entender la historia europea reciente

13 de noviembre de 2015. Francia cae en el más absoluto de los silencios. Solo unos meses después del tiroteo en Charlie Hebdo, el país volvía a sufrir a los terroristas. Entre las 21:16 y las 21:53, una ola de atentados en París causaron el terror y acabaron con la vida de 130 personas y 7 terroristas.

La historia conmocionó al mundo, y las historias a su alrededor crecieron, pero pocas han logrado acertar narrando la confusión de aquellos días tan bien como lo hace 'Noviembre', presentada en el pasado Festival de Cannes y desde el viernes 14 de abril en los cines españoles.

Cinco días, una noche

Si en 2022 Isaki Lacuesta nos regaló una de las mejores películas de la temporada con 'Un año, una noche', que narraba las consecuencias del ataque a Bataclan desde el punto de vista de las víctimas, este año es Cédric Jiménez ('Conexión Marsella', 'El hombre del corazón de hierro') el que nos muestra la historia en tono de thriller, contándonos cómo la policía se enfrentó a los criminales en una búsqueda contrarreloj que bebe de '24' y 'La noche más oscura' sin dejar de aportar su toque personal.

Es difícil triunfar en el intento de hacer una película como 'Noviembre': la combinación de thriller, drama y biopic no siempre sale bien, pero en este caso el Jiménez logra aunarlos junto a unos intérpretes en estado de gloria (ojo a Jean Dujardin, especialmente fantástico) para ofrecer una cinta que no por entrar dentro de lo esperable es, ni mucho menos, menor.

En 'Noviembre', la cámara siempre procura no regodearse en el dolor: en lugar de caer en la crónica amarillista y mostrar a las víctimas sufriendo, decide apartar la mirada y centrarse en la búsqueda policial, los terroristas y el cansancio de unos personajes de los que apenas llegamos a conocer nada, simples peones en una historia mucho más importante que ellos mismos. Es cierto que sacrifica profundidad a cambio de un ritmo vertiginoso, pero es una decisión estética más que comprensible en una película como esta.

'Noviembre': centrados en el después de los atentados

Aunque quizá para el espectador no sea tan importante, tanto para el respeto a las víctimas como para los responsables de la cinta era vital ceñirse a los eventos tal y como ocurrieron, tratando que 'Noviembre' no fuera tanto un trabajo de ficción como una realidad dramatizada. Cinco días en los que el mundo sintió que los terroristas podrían haber vencido y que consiguen librarse de parecer un artículo de Wikipedia gracias al dramatismo de un guion que nunca permite que el espectador sienta que le están aleccionando.

De la misma manera, la cinta acierta al no centrarse en repasar la masacre: la serie de Netflix '13 de noviembre: atentados en París' es tan buena en su retrato de aquel día que sería inútil tratar de compararse a ella. En su lugar se centra en las consecuencias y cómo un grupo de policías tuvo que dejar el luto de lado y vencer a sus prejuicios para averiguar dónde estaban los asesinos.

De hecho, al final, hay un pequeño poso de melancolía en el que el espectador puede leer una crítica hacia la actuación policial de aquellos días: en lugar de ser un simple retrato laudatorio en el que no cupieran los peros, 'Noviembre' también se ocupa de mostrar ese regusto amargo que termina por apuntalar una cinta que no tiene tiempo de mostrar todos los matices pero cuando lo hace acierta de pleno.

¿Personajes? ¿Y eso?

Pero no todo es perfecto en 'Noviembre'. En su intento por mostrar un thriller periodístico y un tanto aséptico, la película cae, especialmente en su segundo acto, en dos problemas clave: la falta de implicación en los personajes y su lioso tratamiento narrativo. Ambas son decisiones artísticas y no errores del director, pero no conocer a los protagonistas ni saber nada de su personalidad hace que no podamos sentirnos siempre atraídos por una trama que, en su obsesión por la veracidad y contarlo todo, cae en dar vueltas sobre sí misma despistando al espectador.

Por suerte, cualquier posible problema de 'Noviembre' salta por los aires al ver sus increíbles escenas de acción, que elevan la tensión hasta el límite y en las que se nota que se ha invertido dinero y cariño para honrar la memoria de un país y no reabrir heridas que ya cerraron tiempo atrás. De hecho, la única gran polémica de la película antes de su estreno fue la de Samia, la testigo, que en el metraje lleva un hiyab, algo que nunca hizo en la vida real, como manera visual de distinguirla.

'Noviembre' es una pequeña cápsula de la historia de inicios del siglo XXI, que aunque distingue claramente entre buenos y malos aporta matices, tintes amargos e injusticias, centrándose más en la acción y los hechos que en mostrar una composición profunda de los personajes. Francamente, no se siente necesaria en una película como esta, que viene a demostrar que el cine sigue siendo una herramienta imprescindible para comprender nuestra historia reciente... y a nosotros mismos.

