'Soy virgo' es una encantadora y surrealista serie de Amazon Prime Video: el autor de 'Sorry to Bother You' navega entre la comedia juvenil y la sátira superheroica

Un lustro después de que 'Sorry to Bother You' conquistase bastante a la crítica, Boots Riley vuelve a ponerse a los mandos de una ficción audiovisual. Esta vez con una serie: 'Soy virgo' (I'm A Virgo), una comedia juvenil de siete episodios que estrena hoy viernes Prime Video.

Protagonizada por Jharrel Jerome ('Así nos ven'), la serie sigue a un joven que ha vivido toda su vida recluido y oculto. La razón: es un chaval gigante de cuatro metros de altura. Un buen día, después de ser descubierto accidentalmente, decide salir a la luz con un grupo de nuevos amigos en los que afronta las dificultades del "mundo real".

Sin adentrarnos mucho más en el argumento, podemos describir fácilmente la serie como un ejemplo de "weird fiction". En lo que a primera vista no deja de ser un coming-of-age, de maduración personal de nuestro gigantesco protagonista, la ficción se va moviendo por el terreno de lo extraño, con toques de fantástico y un aroma de superhéroes algo curioso.

Una mezcla muy apetecible

Una mezcla que, como fan de las "bizarradas", ya tenía toda mi atención. Ya que lo que haya encontrado no me haya terminado de entusiasmar (y aquí reconozco que estoy yendo un poco a contracorriente), es otro asunto. Ya que, si bien no hay ningún aspecto especialmente negativo que destacar —aunque podemos hablar de que a veces los efectos prácticos que usan no siempre dan el resultado deseado— tampoco las virtudes (que las tiene) son realmente contundentes.

Aquí ya considero que es cuestión de cada espectador el lograr entrar bien en el mundo propuesto por Riley pero creo que no está del todo fino a la hora de introducirnos al protagonista, su familia (le crían sus tíos interpretados por Carmen Ejogo y Mike Epps) y esas pistas de conspiración extraña que les rodea.

Es verdad que, al menos en esos primeros episodios, no es vital para hablarnos de Cootie como personaje, siendo más un adorno. Pero tal como está concebida (o estructurada) la historia, es un agregado raro que estorba más que intriga. No sobra pero tampoco aporta. Es contexto, pero no urge conocerlo.

'Soy virgo' funciona mucho mejor cuando explora a su protagonista, sus inquietudes y necesidades. El guion no tarda en moverse (y lo hace con mucha fluidez) entre una comedia juvenil y una sátira superheroica (de hecho, de orígenes de un superhéroe) con bastante corazón con el sello surrealista que ya mostró Riley en su largometraje.

Las ideas de Riley se oye a lo largo del metraje de 'Soy virgo', dándole su toque de protesta política y un espíritu de "que te den, capitalismo" en lo que el joven de cuatro metros va conociendo el mundo en el que está viviendo. Al asentarse en el terreno de la sátira, a veces se adentra en la difusa línea entre la crítica social y el cuento con moraleja. Claro, el rapero convertido en director no es precisamente alguien que le guste ser sutil en sus mensajes.

A pesar de que a veces no da con la tecla a la hora de manejar sus subtramas, hay que reconocer que 'Soy virgo' es una comedia notable, con un reparto entregado y con bastante encanto. Una fábula satírica hecha con corazón en lo que se sumerge en este mundo surrealista.