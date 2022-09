"Es algo que quiero hacer". El director de 'Call me by your name' explica su idea para la secuela de la película protagonizada por Timothée Chalamet y Armie Hammer

Han pasado cinco años desde que 'Call me by your name' se convirtiera en el pequeño éxito indie del año y nos descubriera como actor a Timothée Chalamet. Desde entonces, mucho se ha especulado sobre una posible segunda parte sin llegar a nada claro. Recientemente, su director ha confirmado su intención de hacer la esperada secuela, eso sí, con solo uno de sus protagonistas.

Las crónicas de Elio

'Call me by your name' nos contaba el amor de verano entre el joven Elio (Chalamet) y Oliver (Armie Hammer), un alumno de su padre que está pasando las vacaciones en la casa de su familia. La cinta adaptaba la novela homónima de André Aciman, que contó con una continuación publicada en 2019 titualada 'Encuéntrame'.

Con este antecedente, además del inesperado éxito de la película, se llegó a comentar la posibilidad de hacer una secuela, aunque los escándalos en los que se ha visto envuelto Armie Hammer parecían haber echado por tierra cualquier idea de retomar la historia de amor de Elio y Oliver.

No obstante, Luca Guadagnino ('Suspiria') ha declarado durante la promoción de su nueva película que 'Call me by your name 2' es algo que tiene en sus planes de futuro, aunque únicamente con el personaje de Timothée Chalamet:

Una secuela es un concepto americano. ('Call me by your name 2') es más como las crónicas de Elio, las crónicas de este chico joven convirtiéndose en adulto. Es algo que quiero hacer.

Habrá que esperar para ver si finalmente la idea sale adelante. Por el momento, Guadagnino tiene su nuevo proyecto, 'Bones and All' (en la que paradójicamente Chalamet interpreta a un caníbal), con fecha de estreno el 25 de noviembre en España.