Christopher Nolan está harto de que le pregunten por Batman... y su motivo tiene todo el sentido del mundo

Imagina que eres Christopher Nolan, un director de prestigio que se toma el cine muy en serio y este año ha estrenado un hito como 'Oppenheimer', la tercera película más taquillera del año. Hazte a la idea de cómo tiene que pincharse su burbuja cada vez que, en una entrevista, le preguntan por Batman. Pues ahora, el director ha dicho que no. Que hasta aquí hemos llegado. Y con cierta razón.

Batmal

La entrevista de Variety no trataba sobre Batman, sino sobre cómo ha convertido 'Oppenheimer' en una película que ha recaudado cerca de mil millones de dólares costando tan solo una décima parte. "A veces coges una ola y la historia que estás contando es una que la gente estaba esperando", comenta, recordando la primera noche que vio al público reaccionar a su película: "Todos los asientos estaban llenos, y el interés en lo que estaba pasando en la pantalla era muy fuerte. Ese nivel de compromiso era algo que nunca había sentido antes. Se estaba prestando atención real".

Pero, claro, el entrevistador de la revista no puede evitar preguntarle por el 'The Batman' de Matt Reeves. Entonces Nolan, conocedor de lo que se habla en Internet, responde "Si empiezo a hablar de películas basadas en cómics, sería lo único a lo que todo el mundo prestaría atención en el artículo". Tiene razón, claro. La prueba es que estamos hablando de que no quiere hablar de cine de superhéroes. Lo mejor es que, en el fondo, parece que le da igual: el creador ha decidido no dejar de sorprender en lugar de ceñirse a lo que se espera de él.

Las ideas vienen de todos los sitios. He hecho un remake, he hecho adaptaciones de cómics y novelas y he escrito guiones originales. Estoy abierto a todo. Pero como guionista y director, cualquier cosa que haga, tengo que sentir que es totalmente mía. Tengo que hacerla original: la primera semilla de una idea puede venir de cualquier sitio, pero después tiene que ir a través de mis dedos en un teclado y salir solo por mis ojos.

Le doy dos días hasta que alguien vuelva a preguntarle si hará una cuarta parte de la trilogía de 'El caballero oscuro'.

