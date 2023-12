David Lynch confirma su único requisito para trabajar con Steven Spielberg: "Quiero una bolsa grande"

Es la secuencia más recordada de 'Los Fabelman' (una película que, por cierto, se merecía mucho más): David Lynch interpretando a John Ford y dando consejos a Sammy, en una anécdota que le ocurrió de verdad a Steven Spielberg. El director de 'Cabeza borradora' es perfecto para el papel y para participar en la cinta, saliéndose de sus habituales predicciones meteorológicas en YouTube, tuvo una exigencia francamente divertida (y deliciosa).

El que está dentro soy yo comiendo Cheetos Pandilla

El propio Spielberg ya advirtió la condición de Lynch para participar en la película: tener la ropa dos semanas antes de rodar y una bolsa de Cheetos siempre en su camerino. De hecho, acabó llevándose las que sobraron. Suena a broma, pero ahora, en una entrevista con Empire, el director de 'Mulholland Drive' ha explicado por qué esta obsesión con los Cheetos.

"Bueno, Cheetos, para empezar, los adoro. Y en cualquier oportunidad que tengo, como. Pero sé que no son exactamente comida sana. Así que cuando dejo la casa y tengo la oportunidad... Pero no los como tan a menudo, honestamente. Si lo hago, quiero una bolsa grande. Porque una vez empiezas... necesitas comer muchos antes de poder ir más lento y, finalmente, parar. De otra manera, con una bolsa pequeña, acabarías merodeando durante días tratando de encontrar más. Es un sabor increíble."

Además de esta disertación sobre uno de los mejores snacks del mundo -reconozcámoslo, no pasa nada, no todo van a ser manzanas-, David Lynch afirma que originalmente no iba a hacer esa escena porque no le gusta su faceta como actor, pero aceptó porque, siendo honestos, le encantaba. "Y es verdad", culmina. "Un horizonte en el medio es jodidamente aburrido".

En Espinof: