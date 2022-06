El director de 'Jurassic World: Dominion' explica cómo afrontó el final de la trilogía: "Tenía que honrar la obra de Michael Crichton"

Cuatro años después del lanzamiento de 'El reino caído', la saga 'Jurassic World' ya ha llegado a su aparente cierre definitivo con una 'Dominion' que ha dividido severamente la opinión de crítica y público, pero que se las ha apañado para golpear con fuerza una taquilla internacional en la que ya ha recaudado la friolera de 389 millones de dólares.

Con motivo del flamante estreno, su director Colin Trevorrow ha dado unos cuantos detalles sobre el proceso creativo de su segundo proyecto en la franquicia 'World' como realizador tras la cinta original de 2015. Ha sido en el la web Jurassic Outpost, donde, entre otras cosas, ha comentado que tuvo clara la premisa de 'Dominion' desde el primer momento.

No obstante, el proceso creativo del largometraje fue mucho más allá de su colaboración con la coguionista Emily Carmichael. Además de su labor, las ideas y necesidades del reparto fueron elementos indispensables.

"Para crear la historia, trabajé de un modo muy colaborativo no sólo con todos los miembros de mi equipo, sino específicamente con los actores. La película se basó en lo que necesitaba de ella Laura Dern, Jeff Goldblum, Sam Neill, Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, y también mi co-escritora Emily Carmichael. así que no, no, no puedo decir que es exactamente lo que imaginé, porque es producto de todos nosotros".