El director de 'No hables con extraños' explica el final de la película y por qué difiere del cruel cierre de 'Speak No Evil'

Como intuirás por el titular, este texto contiene spoilers de 'Speak No Evil', tanto de la cinta original de Christian Tafdrup como del remake de James Watkins estrenado en nuestras tierras como 'No hables con extraños'.

A pesar de haber disfrutado considerablemente el remake estadounidense de la desoladora cinta danesa 'Speak No Evil', la mejor forma de describirla que se me ocurre es como una salsa potente a la que hechas agua para rebajarla y que no termine picando tanto, siendo en este caso el líquido elemento un tercer acto que huye drásticamente de los acontecimientos vistos en la cinta original.

Vino con gaseosa

En una cara de la moneda encontramos el largometraje de Christian Tafdrup, que muchos disfrutamos a nuestra manera —otros lo padecieron— en Sitges 2022 y que cierra su choque entre una familia holandesa y otra danesa de la forma más cruda posible: llevando al extremo el sometimiento de la segunda en una escena de lapidación que culmina la historia del modo más horrible posible.

En la otra, la apuesta de Watkins, experto en finales traumáticos como bien demostró en la fantástica 'Eden Lake' —cuyo cierre sigue sintiéndose como un puñetazo en la boca del estómago 16 años después—, además de cambiar las nacionalidades de los clanes protagonistas —ahora son británicos y estadounidenses—, ha puesto sobre la mesa un tramo final radicalmente opuesto al de su predecesora.

En esta ocasión la pareja compuesta por Louise y Ben no se queda de brazos cruzados y lucha por su vida hasta las últimas consecuencias, y en una entrevista con GamesRadar, el propio cineasta ha explicado el motivo que le llevó a tomar esta decisión creativa. Según asegura, su experiencia en 'Eden Lake' tiene gran parte de culpa.

"Habían pasado por mucho. Hice una película hace mucho tiempo, 'Eden Lake', que tiene un final muy oscuro, muy similar al de la película de Christian, y simplemente no quería repetir eso. No quería volver a someter a eso al público, y no sentía que fuese honesto. Simplemente seguí a donde me llevaron la historia, los temas y los personajes".

Pero ojo, porque Watkins razona que el hecho de que los Dalton terminen salvando no sólo sus vidas, sino también las de su hija y la de Ant, el crío al que Paddy y Ciara tenían secuestrado tras amputarle la lengua y que termina asesinando brutalmente a su captor, no significa que 'No hables con extraños' tenga un final feliz.

"Sentí que, en realidad, había una resolución dramática aquí. Claro, se escapan, pero no es como si de repente estuvieran todos sentados en la mesa de Navidad comiendo pavo, sonriendo y bromeando, ¿verdad? No quería que fuera superficial. Sabes, si se hubieran marchado en coche, y no sé, si 'Eternal Flame' estuviera sonando en la radio y todos estuvieran riendo, habría sido estúpido.

Sé que la gente tiene diferentes interpretaciones sobre el final; es muy deliberado. Paddy 'pierde', por así decirlo, pero al mismo tiempo, ¿está Ant tomando el relevo? Lo que acaba de hacer va a seguir con él. Espero que en la toma final veas que no es un final completamente feliz. No es un final de Hollywood en ese sentido. Las lágrimas de Ant al final, claro, puede haber un elemento de liberación, pero es algo trágico, ¿sabes? No estás viendo a este chico y diciendo: 'Está genial. Se ha librado. Su vida será dulce y feliz'. Estás viendo un trauma que va a ser intergeneracional. Quiero decir, sí, para Paddy y Ciara, no acaba bien para ellos, pero no estoy seguro de que acabe bien para nadie. Todos salen marcados".

America, fuck yeah!

En una entrevista previa con Entertainment Weekly, el propio Watkins asoció la decisión de luchar de los protagonistas con su nacionalidad. Parece ser que en Estados Unidos no hay cobardes ni sumisos, especialmente si son de Texas.

"En parte, porque tenía personajes estadounidenses, no quería que fueran completamente sumisos. No lo creía. Hablé de esto con Scoot, y él dijo: 'De ninguna manera, tío. Soy de Texas'. Cuando tú y tu hijo estáis en peligro mortal, por inepto que seas, al menos intentas hacer algo, ya sea correr, esconderte o luchar. Quería explorar cómo se comporta la gente cuando se enfrenta a la violencia".

Por su parte, James McAvoy, que no vio la película original hasta terminar el rodaje, aportó sus dos centavos al polémico desvío en el tercer acto de 'No hables con extraños' hablando con The Hollywood Reporter, sugiriendo que si Paddy no hubiese tenido su merecido en la película, se estarían validando sus acciones.

"La diferencia en nuestra película es que todo lo que vino antes no llevaría a ese final. No creería que Ben y Louise lo aceptarían. James estaba contando una historia ligeramente diferente, y estaba tratando de contar algo con más esperanza al final, aunque sigue siendo bastante brutal. Quería tener una discusión sobre la conformidad social, pero también quería contar una historia sobre alguien como Paddy, que es completamente objetable. Y para que el público me vea y disfrute un poco de este personaje tan objetable con la peor clase de puntos de vista chauvinistas, políticamente incorrectos y medievales, la película tiene que juzgar a Paddy. La película no puede validar a Paddy al final, de lo contrario, estarías validando esos puntos de vista también, creo. Así que, de todas formas, creo que la película tenía que terminar de una manera diferente, pero, para ser honesto, no vi la película original hasta que terminamos nuestra versión, por lo que nunca estuvo en mi mente".

En lo que a mí respecta, la frialdad y la falta de subrayados innecesarios de la 'Speak No Evil' original la convierten en mi opción predilecta si tuviese que optar entre ambas visiones de la misma historia. No obstante, el salvaje e intensísimo clímax que nos brinda Watkins, con sus buenas dosis de acción y tensión a flor de piel, se eleva como una alternativa de lo más apetecible para quienes prefieren un poquito —sólo un poquito— de azúcar almibarando el horror más desasosegante.

