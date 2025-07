El director de 'Spider-Man: No Way Home' tuvo que replantear la escena más emocionante de la película. La culpa la tuvo Reddit

Ha pasado el tiempo suficiente para que nadie se vaya a llevar las manos a la cabeza si digo que al final sí que salían Tobey Maguire y Andrew Garfield en 'Spider-Man: No Way Home'. La presencia o no presencia de los otros dos Spider-man cinematográficos fue el elemento más debatido durante los primeros compases de la producción, con muchos convencidos de que era real y otros que no querían creer los rumores.

La mayor jugada que se tenían guardada ya la sabemos. Los Peter Parker de Maguire y Garfield aparecen invocados involuntariamente por Ned, con el Peter de Holland no descubriendo su llegada hasta más tarde. Lo que no sabíamos hasta ahora era que Jon Watts tuvo que cambiar esta ya mítica escena del MCU por miedo a decepcionar a la comunidad. Como le contaba a Collider, todo se debió a un post de Reddit.

"Estábamos escribiendo el guion y estábamos trabajando en donde queríamos revelar a los chicos, y siempre pareció que Peter iba a estar triste porque tía May acababa de morir, y que los dos portales se abrían y los otros Spider-Man iban a aparecer. Habría sido en un tejado en alguna parte, todo estaba un poco en el aire. Entonces un día estaba en Reddit, y estaba mirando a gente que ya había hecho fan art del momento: "Esto es probablemente como va a ser cuando los dos Spider-Man se revelen". Era en un tejado. Era triste, dos portales se habrían y ahí aparecían. Y dije, "bueno, pues no podemos hacer eso. Si eso es exactamente lo que todo el mundo piensa que vamos a hacer, entonces no podemos hacerlo."

Dándose cuenta de que lo que tenían pensado era probablemente muy predecible, Watts y sus coguionistas se vieron forzados a darle otra vuelta al momento. Fue entonces cuando se les ocurrió algo muy en sintonía con la saga de Tom Holland: que fuera un accidente producido por Ned, uno de los secundarios principales. La escena podría quedar mejor combinando la sorpresa del momento con el humor de hacerlo en la casa de su abuela filipina. "No creo que nadie vaya a hacer fan art de eso", afirma que pensó en el momento.

Aunque la picardía de la audiencia les puso nerviosos, lo cierto es que el estudio hizo todo lo que pudo manteniendo a raya el misterio. Al secretismo habitual de la casa Marvel se le suma una producción que por la pandemia tuvo que rodarse casi enteramente en estudio, facilitándose que imágenes del rodaje no se filtraran. Incluso en los tráilers solo dieron su brazo a torcer con los villanos, dándole algo a los fans para calmarlos confirmando la vuelta de Alfred Molina como Octopus y sugiriendo la de Dafoe como Duende Verde.

