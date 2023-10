"Esto podría ser terrible, pero ahora estoy comprometida". Greta Gerwig se resistió a cortar (por suerte) una de las escenas más famosas de 'Barbie'

En el proceso de hacer una película hay siempre un buen puñado de cadáveres que jamás llegan a filmarse, escenas que se quedan en el "Y si" que quizá hubieran mejorado la cinta y que, por el capricho de unos y las malas decisiones de otros, quedan en un cajón. Greta Gerwig, a la hora de rodar 'Barbie', quería estar absolutamente segura de que nada de eso le pasase, y que cada escena que tuviera en su cabeza acabara en el metraje final. Aunque, a priori, solo le viera sentido ella misma.

I am Kenough

Durante el Festival de Cine de Londres, la directora ha mantenido una interesantísima conversación con Jesse Armstrong, el creador de 'Succession', en la que ha desvelado que el famoso baile de Ryan Gosling como Ken en 'Barbie' (sí, el que está incluido dentro de 'I'm Just Ken') estuvo a punto de no ocurrir jamás si no fuera porque se puso cabezota. Según cuenta, en una reunión grande le preguntaron si la escena era necesaria. Y vaya que si lo era.

En el guion simplemente decía "Y entonces se convierte en un dream ballet y lo arreglan mediante el baile". En esta reunión me preguntaron "¿Necesitas esto?", y yo les respondí "Todo lo que tengo en mí lo necesita". Ellos estaban en plan "¿A qué te refieres? ¿Qué es un dream ballet?". Y yo, "¿Un dream ballet? ¿Por dónde empiezo?"

Me gustaría haber traducido "dream ballet" pero creo que es intraducible. Por entendernos, se trata de esas escenas casi oníricas en las que solo se baila, no se canta, y el baile refleja la trama. Jeff Bridges en 'El gran Lebowski' o la famosa escena de 'Oklahoma!' son dos de los momentos más reconocibles de este tipo de escenas. Pero Gerwig tenía otra diferente en mente: 'Cantando bajo la lluvia', que tenía una (increíble) secuencia de dream ballet dentro de un dream ballet.

Yo creía que si la gente podía seguirlo en 'Cantando bajo la lluvia' estaríamos bien. Así que ese fue el gran punto de referencia. Pero aunque sentía que todo estaba bien y me estaba haciendo muy feliz mientras lo rodaba, también estaba pensando "Oh, no, esto podría ser terrible, pero ahora estoy comprometida"

Al final, la escena ha pasado a la historia como una de las más icónicas del año y su premio ha sido convertirse en la película más taquillera de 2023 superando a 'Super Mario Bros'. Ahora ya encara su siguiente proyecto sabiendo que todos los ojos están puestos en ella. Y aunque Netflix confirmó que estaría tras la saga 'Las crónicas de Narnia', parece que tiene otra cosa que hacer antes: "Estoy trabajando en algo ahora mismo, pero estoy en el proceso de escritura, es duro y estoy teniendo pesadillas". Habrá que verlo.

