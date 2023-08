"Hollywod es como ver a alguien que amas follado por alguien que odias". David Ayer sigue presionando para estrenar su versión del director de 'Escuadrón Suicida'

David Ayer ha dirigido tres películas desde 'Escuadrón suicida' (incluyendo 'The beekeper', que veremos en 2024), pero todo el mundo las ha pasado por alto, en parte porque de todo lo que parece hablar es del montaje extendido de su película de DC, como si lo tuviera clavado en el alma. Parece como si el creador tras 'Corazones de acero' y 'Sin tregua' se hubiera quedado encasquillado en un periodo de tiempo del que, por fin, puede estar a punto de salir gracias a James Gunn.

Qué corte

En el podcast 'Real Ones', de Jon Bernthal, David Ayer habló de la mayor decepción de la historia de su carrera. Que, como habréis adivinado, es el hecho de que el estudio cambiara el tono y el montaje de su película de DC. Y eso que al empezar lo hizo con una profundidad que ninguno de nosotros diría que tiene: "Salgo de 'Corazones de acero', ¿vale? Tengo a Hollywood en la palma de mi mano. Podría haber hecho cualquier cosa, e hice cualquier cosa. Empecé un viaje con 'Escuadrón suicida'. Y fue lo mismo: auténtica, verdadera, hagamos el ensayo, metámonos en las almas de los demás. Creemos esta maravillosa cosa colaborativa, ¿vale?". La historia de amor duraría poco.

Y entonces se estrenó 'Deadpool', ¿vale? Y nunca probaron 'Batman v Superman' con público, así que estaban esperando un resultado diferente pero fueron destruidos por todos los críticos. Luego dijeron 'Vale, vamos a convertir la película oscura y repleta de alma de David Ayer en una puta comedia".

La experiencia fue como arrancarle el corazón: "Hollywood, le digo a la gente, es como ver a alguien que amas siendo follado por alguien que odias. 'Escuadrón suicida' me rompió el corazón. Esa mierda me rompió. Me dio por el culo". No todo son malas noticias y amargos recuerdos: según comentó en Twitter, James Gunn le dijo que el Ayer Cut “tendría su momento de ser compartido". También es cierto que el jerifalte de DC parece estar diciéndole a todo el mundo lo que quiere escuchar.

La película, por cierto, fue todo un éxito con 747 millones de dólares recaudados en todo el mundo (solo 120 menos que 'Batman V Superman' y 580 más que la versión que Gunn estrenó en 2021), así que, como poco, salvó la papeleta. Ahora lo que quiere es salvar su honra. Veremos si lo consigue.

