"Me pegaría un tiro en la boca si alguna vez hiciera eso". James Cameron está hasta las narices de este rumor sobre 'Avatar 3'

Los esfuerzos actuales de James Cameron se centran en dar todos los retoques necesarios a 'Avatar 3' de cara a su estreno el 19 de diciembre de 2025. Como es lógico, todavía existen muchas incógnitas alrededor de esa esperada película de ciencia ficción, pero hay un rumor muy extendido que el también director de 'Titanic' ha querido desmentir.

No existe ese montaje

Seguro que muchos de vosotros habréis escuchado que existe un primer montaje de 'Avatar 3' de 9 horas de duración. Se ve que ese dato ha corrido tanto que ha llegado al propio cineasta, a quien no le ha hecho demasiado ilusión que se haya difundida tanto una información errónea. Por ello, no ha dudado en aclarar las cosas en Temple of Geek:

No existe un primer montaje de 9 horas de 'Avatar 3'. Me pegaría un tiro en la boca si alguna vez hiciera algo así. No, lo que dije es que tengo nueve horas de material, incluyendo 'Avatar 3', 'Avatar 4' y 'Avatar 5'. Eso son tres horas por película. De alguna forma eso se convirtió en nueve horas...

Lo cierto es que no resulta inusual que existan primeras versiones de las películas mucho más extensas que lo que acaba llegando al cine -por ejemplo, la primera versión de 'The Creator' duraba 5 horas y el montaje final de la película de Gareth Edwards es de poco más de 2 horas-, pero resulta que simplemente no es el caso de 'Avatar 3'.

Con un presupuesto estimado de 250 millones de dólares, 'Avatar 3' tiene como objetivo arrasar en taquilla de una forma parecida a la que la hicieron sus dos predecesoras. Eso podría ayudar a que Cameron supere a Steven Spielberg como director más taquillero de todos los tiempos. Actualmente la diferencia que les separa no llega a los 2.000 millones...

Imagen: Wikimedia

En Espinof: