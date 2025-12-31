Nochevieja y Año nuevo son la excusa perfecta para recuperar una de las mejores películas de Paul Thomas Anderson

¿Cuántas personas conoces que celebren su aniversario un 1 de enero? Igual no demasiadas, ya que no tantas relaciones duraderas salen de las fiestas de Año nuevo, pero siempre llama la atención cuando alguien comparte que conoció a su pareja ese año (luego están mis padres, que se casaron un 1 de enero porque mi padre es un cachondo).

Pero tanto Nochevieja como Año nuevo son periodos de ilusiones renovadas y propósitos positivos. Igual no hay momento más apropiado para volver a creer en el amor. Igual, por eso, no hay película más apropiada para ver estos días que ‘El hilo invisible’, la versión más retorcida pero sentida del amor.

Tejiendo conexiones

Paul Thomas Anderson crea una de sus mejores películas y también un clásico instantáneo para el punto de fin de año y comienzo del siguiente. Una fantástica obra con la que pasar a un nuevo periodo que está protagonizada por unos inmensos Daniel Day-Lewis y Vicky Krieps y que ahora mismo se puede ver en plataformas de alquiler.

En Londres vive el prestigioso modisto Reynolds Woodcock, al que acuden todas las aristócratas e incluso monarcas para que les diseñe vestidos únicos y hermosos. Su genialidad es equiparable a su carácter, que le lleva a regir con temor su casa y a no mantener una relación de manera duradera. Pero una camarera extranjera cautivará su atención y pondrá su mundo patas arriba.

Anderson se sale de sus contextos habituales, especialmente de su amada California, para meterse en el exigente mundo de la moda y un genio creativo exigente además de profundamente caprichoso. La presentación parece obedecer a un modelo de creador torturado, que es cruel y demandante con el objetivo de crear las mejores creaciones.

‘El hilo invisible’: el amor llevado al extremo

Parte de la tensión entre el artista y el negocio en el que debe operar está latiendo en ‘El hilo invisible’, pero lo que verdaderamente la articula y pone ese peculiar corazón está en los conflictos existentes entre la relación romántica. Desde el encaprichamiento hasta la resiliencia de momentos duros, aunque se encarga de no romantizar en exceso estos últimos y en su lugar sorprender con otros hallazgos sobre lo que supone tener una vida compartida, desde montañas a escalar a cierta belleza de la convivencia.

Anderson explicó que la historia le surgió a partir de estar enfermo un día y que su mujer le cuidase con bastante dedicación. Como alguien que busca extremos a los que llevar sus historias, acaba encontrando un giro bastante retorcido pero increíblemente honesto que marca nuevas expectativas y objetivos vitales para su protagonista. No hay mejor y más asquerosa manera en el fondo de comenzar con ilusión el nuevo año.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas románticas de la historia