'Pequeños detalles': el director explica por qué la película tiene ese final

Este viernes 26 de febrero al fin llegó a los cines españoles 'Pequeños detalles', un retorcido thriller protagonizado por Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto, quien aspira a llevarse un Globo de Oro por su trabajo en ella. Escrita y dirigida por John Lee Hancock, la película tiene un final que invita a discutir sobre lo que realmente ha sucedido en ella.

Cuidado con los spoilers de 'Pequeños detalles' de aquí en adelante.

Una decisión muy meditada

El propio Hancock quiso dejar claro en una entrevista concedida a EW que eso fue una decisión muy meditada por su parte, ya que "siempre sentí que una parte del público preferiría un final más predecible y no hay nada de malo, pero yo quería hacer algo diferente porque era eso lo que me interesaba". De hecho, Hancock también recuerda una curiosa anécdota al respecto: "Un ejecutivo me dijo una vez "Me encanta cómo está escrito, si cambias el final, la hacemos. ¡Tenemos que saberlo!". Yo respondí "Bueno, esa es la razón por la que escribí el guion, porque no lo sabes, y no voy a hacer eso".". También señaló lo siguiente:

Intenté meter tantas cosas apuntando a que es culpable como inocente. Creo que hay el mismo número de ellas en el guion. Se puede argumentar en cualquier dirección. Quiero decir, él comenta "Tengo que trabajar mañana. Venga, vamos", que es una pista de que nada va a pasar allí. Si le va a llevar allí a encontrar un cadáver, entonces él no iría a trabajar al día siguiente. ¿O está mintiendo?

Además, Hancock también recuerda la charla que tuvo con Leto al respecto, quien sentía la necesidad de saber la verdad: "Me dijo "Creo que tengo que tomar una decisión sobre esto" y yo respondí "Lo entiendo, pero no me lo digas". Así que tomó una decisión e intentamos reflejarlo".

Además, el cineasta también comentó el momento en el que el personaje interpretado por Malek recibe una hebilla, la pista clave para incriminar al encarnado por Leto. No tardamos en ver que es en realidad el personaje de Washington quien se lo ha hecho llegar, siendo esto lo que mencionó Hancock al respecto:

¿Asume que es la hebilla que se encontró en el apartamento de Sparma y, por tanto, aunque ha hecho algo terrible, eso le da cierra esperanza a la que agarrarse? Pero también es lo suficientemente inteligente para pensar sobre ello en los lugares más oscuros de su mente por la noche, ¿verdad? ¿Es o no la hebilla? Creo que Rami lo interpretó genial.

¿Vosotros qué pensasteis al acabar de ver 'Pequeños detalles', que el personaje de Leto era o no el asesino? Obviamente, en ese universo de ficción se podría llegar a una conclusión más fácil en caso de detenerse o continuar los asesinatos, pero eso es algo que no podemos saber...