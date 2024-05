Peter Jackson rompe su silencio sobre la nueva película de 'El señor de los anillos' y por qué regresa a la Tierra Media: "No tuvimos tiempo de hacer eso en las películas anteriores"

El anuncio por parte de Warner de que 'El señor de los anillos: The Hunt for Gollum' será la nueva película en acción real de la franquicia nos pilló a todos por sorpresa. Sobre todo porque va a ser el regreso a este universo de Peter Jackson 10 años después de despedirse del mismo con la muy decepcionante 'El Hobbit: La Batalla de los cinco ejércitos'. Ahora el cineasta ha roto su silencio al respecto.

"Siempre me ha fascinado Gollum"

Recordemos que Jackson no va a dirigir la película, ya que de esa tarea se ocupará finalmente Andy Serkis, quien también retomará el papel de Gollum. Ya en su momento fue el director de segunda unidad de la trilogía de 'El Hobbit', por lo que el autor de 'Agárrame esos fantasmas' sabe que la franquicia. Él ejercerá como productor y estará bastante vinculado al proyecto, comentando lo siguiente sobre el mismo:

El personaje de Gollum/Sméagol siempre me ha fascinado porque Gollum refleja lo peor de la naturaleza humana, mientras que su lado Sméagol es, posiblemente, bastante empático. Creo que conecta tanto con los lectores como con el público de las películas, porque todos tenemos un poco de ambos. Tenemos muchas ganas de explorar su historia y profundizar en las partes de su viaje que no tuvimos tiempo de cubrir en las películas anteriores. Es demasiado pronto para saber quién se cruzará en su camino, pero baste decir que nos guiaremos por el profesor Tolkien.

Fue un placer trabajar con Andy dirigiendo la segunda unidad de El Hobbit. Tiene la energía y la imaginación y, lo que es más importante, una comprensión inherente del mundo de la historia que se necesita para volver a la Tierra Media.

Imposible culpar a Jackson por sentir tanto aprecio hacia el personaje de Gollum, pues en su momento fue todo un fenómeno y a día de hoy mantiene toda su fuerza. Ahora la duda está en si lograrán hacer una película que realmente justifique expandir algo a lo que Tolkien apenas dedicó unas líneas. Comercialmente seguro que le sale bien la jugada a Warner, pero he de confesar que tengo más curiosidad por ver qué sale de 'El señor de los anillos: The War of the Rohirrim', que se estrena este mismo año.

Por cierto, 'El señor de los anillos: The Hunt for Gollum' no llegará a los cines hasta 2026, así que habrá que tener un poco de paciencia y esperar que sus implicados sepan sacar adelante una película a la altura de la mítica trilogía. No parece probable, pero tampoco queramos sepultarla antes de tiempo.

