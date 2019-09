Phoebe Waller-Bridge firma por Amazon: la ganadora del Emmy por 'Fleabag' producirá nuevas series para la plataforma

Si hay un nombre propio que destacó durante la noche de los Emmy es el de Phoebe Waller-Bridge. Está claro que es un valor en alza y ha sido Amazon Prime Video la que ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con la creadora de 'Fleabag' para la creación y producción de nuevas series para la plataforma.

Un trato que confirma lo bien que funcionó 'Fleabag' como coproducción entre la compañía y BBC, algo que se ha consumado con seis premios Emmy incluyendo mejor comedia. Según Variety, la cifra ronda los veinte millones de dólares al año.

Phoebe está de moda

Aunque todavía no hay información sobre esos futuros proyectos, actualmente Waller-Bridge está preparando 'Run', un thriller con toques de comedia para HBO protagonizada por Merrit Wever y Domhnall Gleeson. Además, el pasado abril supimos que formaba parte del equipo de guionistas de 'No time to die', la vigésimo quinta película de James Bond.

La guionista, productora y actriz subió el domingo varias veces al escenario para recoger tres de los cuatro emmy (el cuarto fue para el director de la serie) que recibió la temporada 2 de 'Fleabag' en la madrugada del domingo al lunes (y que suman un total de 6 estatuillas contando con los Creative). Y eso sin contar con el premio a Jodie Comer, protagonista de su otra excelente creación, 'Killing Eve'.