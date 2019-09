Emmy 2019: Jodie Comer gana el premio a mejor actriz protagonista de serie dramática por 'Killing Eve'

Tras el premio a dirección en series para Jason Bateman, los Emmy 2019 siguen con el galardón a mejor actriz principal de una serie dramática, que fue finalmente para Jodie Comer por su papel en 'Killing Eve'

El premio fue presentado Gwyneth Paltrow​ y subió a recogerlo una emocionada Comer, alzándose sobre una dura competencia.

Jodie Comer ('Killing Eve') se impuso a sus compañera Emilia Clarke ('Juego de tronos') , también aspiraba al galardón este año y entre el resto de nominadas encontrábamos a , Viola Davis ('Cómo defender a un asesino'), Laura Linney ('Ozark'), Mandy Moore ('This is us'), Sandra Oh ('Killing Eve'), Robin Wright ('House of cards')

