"Queríamos conseguir un cambio en los espectadores". Las Wachowski explican por qué las secuelas de 'Matrix' fueron innovadoras

Mucho ha llovido desde que en 1999 se estrenara una de las películas que pasaría a la historia como un clásico moderno del cine de ciencia ficción. 'Matrix' se convirtió en un referente dentro de su género y no tardó en tener continuidad con dos secuelas, (y una cuarta entrega que nos ha llegado más recientemente). Lilly y Lana Wachowski explican la gran apuesta que supuso para ellas embarcarse en las continuaciones.

A partir de aquí, spoilers de las tres primeras películas de 'Matrix'.

Las Wachowski siempre se han caracterizado por la honestidad con la que se vuelcan de lleno en aquellos proyectos en los que creen firmemente. Así lo hicieron con 'Matrix Reloaded' y 'Matrix Revolutions', la segunda y tercera parte respectivamente.

Tal como explicó Lana Wachowski, la cinta de 1999 mostraba un esquema más clásico mientras que la segunda ponía en tela de juicio todo lo visto anteriormente y la tercera resultaba mucho más ambigua:

Las directoras comparan esto con su experiencia en 'El atlas de las nubes', en la que había muchos elementos sutiles que necesitaban de un espectador activo para leer entre líneas y extraer sus propias conclusiones. Según Lilly, era exactamente lo que querían hacer con 'Revolutions': convertir a las audiencias pasivas en activas:

El público va al cine a desconectar y eso no es lo que pretendemos. No queremos dar una experiencia cinematográfica pasiva... queremos participar. No queremos que lo que amamos del cine continúe contrayéndose y encogiéndose, que es hacia donde se está dirigiendo.