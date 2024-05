'El reino del planeta de los simios', el sorprendente final explicado por su director: "Puede molestar a algunas personas"

Después del origen, el amanecer y la guerra ya ha llegado 'El reino del planeta de los simios', la cuarta parte de la nueva saga de películas y la décima en total en la franquicia (a la que puedes añadir series de televisión y cómics, porque el lore nunca ha quedado demasiado definido). Y es posible que, después de ver este retorno simiesco no hayas terminado de captar todo lo que ocurre al final en este giro inesperado de los acontecimientos. ¿A dónde puede ir la saga a partir de ahora? ¿Conectará con la película de 1968 de alguna manera? Te lo explica el propio Wes Ball.

Ojo: a partir de aquí, obviamente, hay spoilers de 'El reino del planeta de los simios', obviamente. Si sigues adelante, que sea bajo tu propia responsabilidad, no te engoriles después.

El final del reino del planeta de los simios

Si estás leyendo esto, ya sabes cómo acaba la película, así que solo te lo voy a recordar dando un par de pinceladas. Mae, la humana que puede hablar por algún motivo que aún no se ha desvelado, consigue "el libro" que quería recuperar Próximus. Solo que no era un libro: realmente era un dispositivo informático. Tras escapar, se dirige a un búnker repleto de humanos con capacidad de raciocinio y habla (o sea, tal y como nos conocemos), donde utilizan el dispositivo: realmente es una llave que desencripta y desbloquea la comunicación por radio.

Y mientras otros humanos perfectamente funcionales responden desde Chicago, en la otra parte de la historia Noa se convierte en el líder del Clan del Águila. Eso sí: ha cambiado por el camino y ya no es capaz de confiar en los humanos después de ver la traición de Mae y, sobre todo, cómo lleva una pistola a su íntima despedida. Finalmente, él y Soona miran por un telescopio gigante a las estrellas, pero la película se corta antes de saber qué estaban mirando.

Lo primero de todo es, tristemente, quitar la expectativa por ese plano final, porque, según Ball en USA Today, la idea era solo mostrar que Noa se estaba dando cuenta de que el mundo era mayor de lo que pensaba. Pero claro, contaba con que el público haría sus propias pesquisas.

"Imaginé que no habría nada que pudiera enseñar que fuera más fuerte que lo que pueda conjurar la imaginación del público. Claro, puede molestar a algunas personas, pero a otras les gustará. Tengo ideas de qué están mirando. [Risas] ¿Te lo digo? Vale, están mirando a Elon Musk volando con su cohete Falcon 9. No, solo diré una cosa. El espacio es una idea clave en todas estas películas. Así que, ¿quizá son ellos mirando hacia el futuro?"

Simios mirando al futuro

Wes Ball tiene ideas para otras dos (o cinco, según la entrevista) secuelas, pero, como siempre, mientras el público vaya a verlas, no habrá motivo para parar. De momento, plantea aquí varias preguntas que tendrá que solucionar en las siguientes partes: ¿Hay humanos inmunes al virus? ¿Qué ocurrirá cuando junten otro ejército? ¿Podrá Noa erigirse en el nuevo César? Y... ¿Encajará de alguna manera con 'El planeta de los simios'? No, no es baladí, y el propio Ball demuestra que lo sabe perfectamente en su conversación con GamesRadar.

Creo que quedan muchos, muchos años hasta que la realidad de Charlton Heston aparezca, en la que una nave espacial caiga del espacio en un planeta repleto de monos. La conexión entre todas estas películas siempre ha estado un poco suelta, no es como otras franquicias que están tan escritas en piedra que no puedes saltarte ninguna cosa. En mi cabeza, si tuviéramos la oportunidad, no volveríamos atrás haciendo el remake de la versión de 1968, construiríamos todo el camino hasta ella y luego volveríamos a empezar, encajando con la versión del 68 y la franquicia hasta el final.

Hay que tener en cuenta que han pasado solo unos 320 años desde que el virus se expandiera entre la población, y los astronautas de la película original fueron 2000 años al futuro, así que definitivamente queda aún muchísimo por contar y tienen margen para hacer lo que quieran. Porque, al final, y por más vueltas que le demos, la saga al completo, como dice Amanda Silver en Variety, en el fondo todo el rato trata de lo mismo.

"Siempre está la misma pregunta: ¿Pueden los simios y los humanos vivir juntos? ¿Hay sitio en el planeta para más de una especie inteligente?"

Tenemos muchas décadas más para obtener una respuesta. Habrá que verlo.

