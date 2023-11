Ridley Scott busca bronca con Martin Scorsese y le echa en cara que "desde que empezó 'Los asesinos de la luna' yo he hecho cuatro películas"

Ridley Scott está de vuelta de todo. En su tour de entervistas publicitando 'Napoleón' ha aprovechado para vacilar a los periodistas, afirmar que no necesita a los historiadores, decir que los españoles hicimos muy bien en echar en los franceses y calificar a Bonaparte como "más que Dios". Y ahora, ya que estaba, ha decidido meterse con Martin Scorsese.

Demasiadas películas

Durante una entrevista con The Times UK, Scott afirmó que en el tiempo que Scorsese hace una sola película, él puede hacer todas las que quiera: "Desde que empezó 'Los asesinos de la luna' yo he hecho cuatro películas. No, no pienso en ello. Me levanto por la mañana y digo, '¡Ah, genial! Otro día de estrés'". Recordemos que el director tiene 85 años y sigue rodando como si no hubiera un mañana.

En particular, desde que Scorsese empezara el rodaje de su épica obra maestra, Scott ha dirigido la increíble 'El último duelo', la fallida 'La casa Gucci', esta 'Napoleón' y la futura 'Gladiator 2', además de un cortometraje promocional de un teléfono móvil, 'Behold'. Las cosas como son: la palabra "jubilación" no entra en su diccionario.

Y si pensabais que después iba a descansar, tampoco lo tengáis muy claro: ya prepara una película ('Queen & Country') y dos series de televisión. De hecho, tiene tiempo hasta de meterse en una bronca con Scorsese. Ojalá llegar a los 85 con tanta seguridad en uno mismo.

