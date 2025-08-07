Tenemos ya cuatro temporadas de 'The Bear' y eso al director de 'Separación' le da mucha envidia. "¿Por qué no puedo hacer eso?"

2022 fue un buen año para seriéfilos. Entre los estrenos televisivos más destacados del año estuvo 'The Bear', la comedia dramática (más lo segundo que lo primero) sobre cocina que cuenta las desventuras de los trabajadores tratando de sacar su restaurante a flote. Otra prestigiosa serie que vimos nacer entonces fue 'Separación', el thriller surrealista protagonizado por Adam Scott que da vida a una dimensión alternativa aún más pesadillesca del mundo laboral.

Desde entonces hemos tenido cuatro temporadas de 'The Bear', un saludable ritmo anual cada vez más raro en estos tiempos, mientras que los fans de 'Separación' se han mordido las uñas a base de bien con una segunda temporada de la que no hemos visto su estreno hasta hace relativamente poco. Resulta que el propio Ben Stiller también está frustrado con esto.

En una entrevista con Vanity Fair sobre la producción de la serie, el director afirma sentirse agradecido con la gran expectación que hay con ella (en gran medida atribuible a las dilatadas esperas), pero al mismo tiempo admite sentir envidia de la velocidad a la que trabaja Storer en su serie. "Él rueda un capítulo en hora y media o algo para The Bear. Y pienso, joder, ¿por qué yo no puedo hacer eso?"

La frustación tiene elementos tantos externos como internos. Stiller admite que hay cosas que se salen de su control. Durante el hiato, se reportaron problemas de producción de todo tipo, desde subidas inesperadas de presupuesto hasta duelos de egos entre productores que dilataron el proceso. En la entrevista Stiller insiste en ponerse también de culpable, dándole vueltas a que aún puede hacer más eficiente su proceso.

En última instancia, admite también que son gajes del oficio al hacer una serie de esta escala, y que la recepción del público les sirve como confirmación de que el instinto era correcto. Sin desmerecer a la serie culinaria, es evidente que las ambiciones de 'Separación' la hacen una serie más compleja de producir. Esperemos de cualquier manera que sean lecciones aprendidas para una tercera temporada aún sin fecha pero con la que el equipo ha declarado que esperan no retrasarse tanto.

