La tormenta perfecta se aleja un poco de Hollywood con el acuerdo del sindicato de directores que aleja la huelga general... de momento

Hemos cumplido oficialmente un mes de la huelga de guionistas y en Hollywood nadie parece tener la intención de dar su brazo a torcer. Eso sí, los estudios, que ya empiezan a oler las posibles pérdidas en el horizonte, han querido evitar la tormenta perfecta de la antaño llamada "Meca del Cine" calmando las aguas con el sindicato de directores antes de que también se pusieran en huelga. Pero no es el único acuerdo al que deben llegar, y el tiempo se acaba.

Luces, cámara... ¿Hola? ¿Hay alguien?

El acuerdo al que la DGA ha llegado incluye, entre muchas otras cláusulas, el reconocimiento de que la IA no puede de ninguna de las maneras sustituir las tareas de un director, el incremento del 76% en los beneficios residuales del streaming y la prohibición de las armas de fuego con munición real en los sets después de lo que ocurrió en el rodaje de la malograda 'Rust'. Vamos, que lo han conseguido.

Mientras tanto, los guionistas siguen uniéndose en piquetes a la espera de lo que ocurra con la posible huelga del sindicato de actores. Si el SAG no aprueba el posible acuerdo con las productoras y sus miembros dan la aprobación de irse a la huelga, todos los rodajes de Hollywood que aún se las arreglan para seguir adelante, pararán en seco. De momento, la WGA ya afirma que no van a moverse un ápice de donde estaban: siguen pidiendo exactamente lo mismo que el 1 de mayo, y la pelota está en el techo de las productoras que ya están perdiendo dinero a mansalva.

La anterior huelga de guionistas duró 100 días, y esta vez tiene toda la pinta de que la falta de entendimiento con las empresas, especialmente con Netflix, es total. Habrá que ver si los actores esta vez se unen: desde 1980 no ha habido movimientos de los sindicatos tan fuertes y el resultado de las negociaciones que empiezan el miércoles es una incógnita para todos. Si el órdago de los guionistas va a funcionar o no, es algo que está en el aire. Todos parecen estar haciendo tiempo para la batalla final, y no está nada claro quién saldrá victorioso.

