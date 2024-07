'Un lugar tranquilo: Día 1', final explicado por el director y la conexión con las dos películas anteriores de la saga original

Parecía complicado quedarse al mismo nivel de las dos películas anteriores, pero 'Un lugar tranquilo: Día 1' lo ha conseguido. La precuela está funcionando muy bien en taquilla, gracias a un guion a la altura de las circunstancias. A continuación, os contaremos qué interpretación da Michael Sarnoski sobre el final de la película y cómo Djimon Hounsou es la conexión directa con la saga iniciada por John Krasinski.

Obviamente, este post contiene spoilers de 'Un lugar tranquilo: Día 1', así como de las dos películas anteriores de la franquicia

This is the end, my only friend

Poca cosa hay que explicar que no cuente la propia película por sí sola: en el final de 'Un lugar tranquilo: Día 1', Sam decide sacrificarse para que Eric y Frodo puedan escapar, lanzándose a crear una distracción sonora mientras él se lanza al agua para alcanzar el barco que se aleja de la ciudad (el único salto de fe que no compro: que el gato no se indigne de que lo hayan mojado entero).

Ella toma esta decisión porque no tiene nada que perder, ya que no va a poder sobrevivir mucho más sin las medicinas que necesita para paliar los efectos de su enfermedad. Finalmente, decide suicidarse desconectando su radio de los cascos en mitad de la ciudad, donde se escucha la canción 'Feeling Good' de Nina Simone.

Aunque se trata de un suicidio, el uso de esa canción y la expresión de Sam no tienen connotaciones de derrota, sino todo lo contrario: parece que por fin está en paz consigo misma y con su padre, con quien parece haber hecho las paces aunque sea en la distancia.

Según explicó Michael Sarnoski, el director de la película, en este desenlace pesa más esa visión esperanzadora, por encima de lo trágico de la situación:

"Este final formaba parte desde el principio de cómo me imaginaba la película. Pensé que era importante dignificar el hecho de que es una historia sobre una persona que se está muriendo, y no vamos a cambiar eso. No vamos a dulcificar esa parte. Pero también va de alguien que consigue su propio albedrío en cierto modo, y encuentra algo de alegría al final de su vida. Quería un desenlace que sobre el papel pareciera sombrío, como el resto de la película. Aunque al final ella se suicide, quería que fuera algo victorioso y se viera como que pudo tomar su propia decisión. Algo que se ha ganado a lo largo de la película".

La conexión con la saga

Al ser una precuela, prácticamente todas las tramas y personajes quedan muy lejos de los protagonistas de la saga original. Al excepción de uno: Henri, el personaje de Djimon Hounsou, al que ya conocimos en 'Un lugar tranquilo 2'. Los Abbott conocieron a Henri como líder de un grupo de supervivientes en una isla a donde les conduce el personaje de Cillian Murphy.

Precisamente, es ahí donde descubrimos que a los alienígenas les repele el agua, un elemento muy importante de 'Día 1', ya que esa es la razón por la que muere el que se encuentran en las alcantarillas y por la que no consiguen alcanzar el barco que huye de la ciudad.

Henri en 'Un lugar tranquilo 2'

En esta película, Henri tiene un pequeño papel que comienza en el teatro, donde su hijo le echa miraditas al gato de Sam. Posteriormente, es Henri quien le explica a ella que no debe hacer ruido para no atraer a los aliens y quien ayuda a Eric a subir al barco. Si bien todavía no es la misma persona que en la segunda película, ya da pistas de que tiene madera de líder.

Además, en la seguna parte ya explicó que el gobierno mandó 12 barcos a trasladar a los supervivientes a las islas, de los cuales solo dos consiguieron llegar indemnes hasta allí. Y saber el destino del personaje (que termina muriendo justo cuando descubren que el audífono de Regan también los repele), hace que su intervención en la película sea un oscuro presagio de lo que está por venir.

Además, tanto en aquella como esta en precuela, Henri simboliza algo no tan habitual en las películas de catástrofes: personas ayudando a otras. Por supuesto que hay momentos de crisis y de "sálvese quien pueda" en la historia, pero a través de este personaje se atisba ese rayito de esperanza, de que hasta en el fin del mundo todavía podremos salir adelante si nos apoyamos, en vez de enfrentarnos entre nosotros.

