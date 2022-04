"Los videojuegos se arriesgan más". La directora de 'Red' explica cómo 'Pokemon' y 'Breath of the Wild' influyeron en el estilo de la película de Pixar

A pesar de no pasar por los cines, 'Red' ha conseguido convertirse en un nuevo fenómeno de Pixar y en una de las películas más divertidas del estudio. La directora Domee Shi ha hablado en alguna ocasión de el anime influenció el estilo de 'Red', pero ahora también ha explicado cómo algunos videojuegos fueron inspiraciones clave para la película.

Nintendo como referencia principal

'Red' se centra en Mei, una adolescente canadiense de ascendencia china que es víctima de una maldición familiar, así que se convierte en un panda rojo gigante cada vez que se deja llevar por sus emociones. La historia de Mei y sus amigas ha enamorado a los espectadores y se ha convertido en el mejor estreno de un título original en Disney+, en parte gracias a su característico estilo visual.

Además de citar varios animes como 'Sailor Moon'o 'Ranma 1/2' para el aspecto visual de la película, Domee Shii también ha hablado recientemente de cómo algunos videojuegos ayudaron a desarrollar el estilo que querían para 'Red'. En una entrevista con The Washington Post, Shi ha alabado el estilo de algunos juegos que jugó de pequeña y de cómo eran capaces de tener un estilo muy simplificado que conseguía ser funcional y estéticamente agradable.

"A las dos nos encanta este tipo de estética cuqui y grande, y esto viene definitivamente de jugar a juegos de Nintendo, como 'Pokemon' y 'EarthBound". Hay algo muy atrayente en cómo consiguen estilizar su mundo de esta manera tan robusta pero mona y atractiva", explicó la directora.

Para el estilo visual de 'Red' no solo se fijaron en estos clásicos, también utilizaron como inspiración otros clásicos contemporáneos que han conseguido un nivel muy alto de estilización sin perder detalles ni sacrificar complejidad, algo que buscaban para el aspecto de la película. La respuesta parece que llegó con 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild'.

"Cuando estábamos mirando estilos para el desarrollo de nuestra película, vimos 'Breath of the Wild' y fue como... Guay, ¿cómo consiguen hacer que este mundo se sienta tan hermoso y tan rico pero son capaces de simplificarlo?", continuó.

Shi también admitió que los videojuegos fueron una gran influencia para su estilo de animación, ya que según la directora: "los videojuegos se arriesgan más, al contrario de las películas animadas, que siguen más a rajatabla un estilo más tradicional".