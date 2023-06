Zack Snyder responde a la teoría de un fan y demuestra que su visión de los superhéroes es más compleja de lo que parece a simple vista

Cuando se estrenó 'El hombre de acero' ('Man of Steel', 2013), la toma de contacto de Zack Snyder con Detective Comics polarizó a los aficionados y generó un gran número de críticas hacia varios aspectos del filme. Uno de los puntos más criticados fue, además de la famosa secuencia en la que Superman se ve obligado a ejecutar a Zod, el gran número de víctimas inocentes que perdió la vida en el enfrentamiento previo entre ambos kryptonianos.

Además de para dar cohesión a la trama de 'Batman v Superman: El amanecer de la justicia' ('Batman v Superman: Dawn of Justice', 2016), que emplearía fallecimiento masivo de civiles para enemistar al hombre de acero y al caballero oscuro, este polémico punto del guión ha servido para interconectar a un nivel más profundo las dos películas en las que Henry Cavill se ha puesto en la piel de Clark Kent. Ha sido el propio Zack Snyder quien ha confirmado esta teoría fan que lleva pululando unos cuantos meses por la red de redes.

Snyder, Superman y la muerte

Comencemos recapitulando los hechos sobre los que se centra susodicha teoría: Durante la primera cinta de las dos involucradas, el General Zod mostraba a Superman, en una secuencia onírica de una potencia visual innegable, una pila inmensa de calaveras que terminaban engullendo al superhéroe. Estos cráneos representaban a los difuntos que no podrían salvarse si Zod consiguiese dominar la Tierra.

La genial estampa se vería reflejada en el segundo filme del Universo Cinematográfico DC, en el cual la Maravilla de Metrópolis rescata a una niña de ser devorada por las llamas en una fábrica incendiada para, después, ser rodeado e idolatrado por un grupo de personas disfrazadas de esqueletos durante la festividad mexicana del Día de Muertos (la imagen que encabeza este artículo).

La relación entre estas escenas ha trascendido gracias al usuario "The Kingslayer" de la red social VERO, donde escribió lo siguiente:

"Adoro esta escena y la banda sonora de Hans Zimmer. Resume la temática real de BvS. Clark sólo intenta hacer lo correcto, pero todo el mundo se refiere a él como a una especie de "ser superior". El Día de Muertos, los participantes ponen sus manos sobre él, prácticamente como si fuese un Dios al que pudiesen conocer finalmente. Además está el simbolismo de Clark siendo arrastrado por la gente que murió durante su lucha con Zod, representado por la gente disfrazada como esqueletos, honrando a los muertos (tal vez estoy pensando demasiado). Aún así, es una escena genial."

La verdad es que la explicación que aporta The Kingslayer al significado de los esqueletos tanto en 'El hombre de acero' como en 'Batman v Superman' tiene todo el sentido del mundo. No obstante, el mismísimo Zack Snyder (aquí su perfil en Vero) se manifestó en el hilo de la red social para dar la razón al usuario y confirmar que su pensamiento era algo más que una teoría fan con un escueto: "no no, es cierto".

Todo esto ayuda a demostrar que estas adaptaciones superheróicas de Zack Snyder esconden más mimo y cerebro de lo que muchos de sus detractores airean, escudándose en que lo único que le preocupa al cineasta es su poderío visual. Si bien el primer montaje de 'Liga de la Justicia' (2017) fue un fracaso que acabó con su etapa en DC, el épico Snyder's cut que llegó después a HBO Max sí mantuvo una línea de unión con los dos anteriores filmes de la franquicia y, además, nos devolvió a un Superman cuya relación con la muerte fue más estrecha que nunca.

