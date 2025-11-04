Acaba de llegar a Disney+ una de las mejores películas de aventuras de la historia. Un cañonazo de puro entretenimiento

Algo cada vez más habitual en las plataformas es que haya títulos que uno no se explique muy bien qué hacen ahí, principalmente porque pertenecen a una productora que tiene su propio servicio de streaming. El último ejemplo de ello lo tenemos con que acabe de llegar a Disney+ una de las mejores películas de aventuras de todos los tiempos: 'La momia'.

Estrenada durante el verano de 1999, esta versión de 'La momia' protagonizada por Brendan Fraser conquistó al público con una aventura inolvidable que reducía los toques de terror propios de esta criatura -aunque algo hay, ojo- para ofrecer un pasatiempo de acción más en la línea de los blockbusters veraniegos de Hollywood. Y menudo gran acierto fue ese.

Diversión de primera

Con un inspiradísimo Stephen Sommers tras las cámaras, 'La momia' es una de esas películas con las que pasárselo en grande sin importar la cantidad de veces que la hayas visto. Desde su estupendo reparto -Fraser nunca ha vuelto a resultan tan carismático que como Rick O'Connell, pero ojo también a sus compañeros de reparto, donde nadie desentona lo más mínimo- hasta el gran espectáculo visual que propone, todo rema en la misma dirección.

A su manera, 'La momia' es la mejor sucesora que nunca ha tenido Indiana Jones, cogiendo además esa evidente influencia pero nunca limitándose a ser una pálida imitación de la saga liderada por Harrison Ford. De hecho, estoy convencido que una nueva y tardía aventura de Rick O'Connell superaría con creces el decepcionante resultado en taquilla que tuvo 'Indiana Jones y el Dial del Destino' hace un par de años.

Por cierto, la primera entrega es la mejor de la trilogía con diferencia, pero Disney+ también ha incluido en su catálogo tanto la entretenida 'El regreso de la momia', la cual sirvió para lanzar la carrera en el cine de Dwayne Johnson, como la muy deficiente 'La momia: La tumba del emperador dragón'.

