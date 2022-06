Disney+ recupera a Spider-Man: su plan de control total de Marvel va viento en popa y 'No Way Home' debería ser su siguiente objetivo

Disney+ acaba de confirmar que el próximo mes de julio sumará a su catálogo hasta cinco películas de Spider-Man producidas por Sony. En concreto, la trilogía de Sam Raimi llegará el 1 de julio, mismo día que tendremos disponible allí 'Spider-Man: Homecoming'. Ya el 8 de julio será el turno de 'Spider-Man: Un nuevo universo'.

Vuelta a casa

Recordemos que la plataforma de streaming de Disney no tenía hasta ahora ni una sola de las películas del trepamuros realizadas por Sony, por lo que esto apunta a ser un primer paso para que todas ellas acaben allí. Por cuestiones de derechos seguro que se han quedado fuera las dos películas protagonizadas por Andrew Garfield -la primera la tenéis actualmente en Netflix y la segunda en Movistar+- o 'Spider-Man: Lejos de casa', actualmente disponible en Amazon Prime Video y en HBO Max, pero hay otra señal que apunta en esa dirección.

El motivo de pensar que Disney+ quiere pasar a tener el control total de las películas de Marvel en streaming es que 'Venom' también llegará a Disney+ el 1 de julio. Raro será que no se hagan con 'Venom: Habrá Matanza' en el futuro o que incluso 'Morbius' también acabe allí. Sin embargo, su próximo gran objetivo debería ser 'Spider-Man: No Way Home'.

Hace bien poco os comenté por qué 'No Way Home' no estaba ya disponible en streaming cuando 'The Batman' y 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' de la locura' sí habían llegado ya a plataformas. De hecho, todavía permanece la duda de dónde podremos verla en España y este movimiento de Disney+ deja claro que, como mínimo, habrá tanteado a Sony para hacerse con ella. Sea en una primera ventana o más tarde, eso ya es harina de otro costal.

Tengamos en cuenta también que estas películas de Sony son la única resistencia actual que existe de cara a que Disney no controle por completo las aventuras de Marvel. En cine está claro que Sony no va a soltar a Spider-Man, pero como no tiene plataforma de streaming propia, la cosa cambia en ese apartado.

Dicho esto, no existe ninguna garantía de que todas las películas de Marvel hechas últimamente por Sony acaben ahí, pero a Disney le interesa y seguro que le compensa pagar un sobreprecio, mientras que Sony simplemente las venderá al mejor postor.