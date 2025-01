Disney prohíbe por contrato hacer estas tres cosas en sus películas, pero 'Deadpool y Lobezno' pudo hacerlas todas

En Disney volvieron a demostrar el año pasado qué saben cómo atraer al público a las salas y volvieron a ser el estudio número 1 de Hollywood, gracias principalmente a los éxitos de 'Del revés 2', 'Deadpool y Lobezno' y 'Vaiana 2'. Lo que ahora nos interesa atañe a la segunda, ya que la película protagonizada por Ryan Reynolds es una de las pocas que ha tenido libertad para poder saltarse las 3 normas que la compañía impone a la mayoría de sus producciones.

"En el contrato figuran esas palabras como cosas que no se pueden hacer"

Fue el director David Lowery, quien ha trabajado con Disney en títulos como 'Peter y el dragón' o 'Peter Pan & Wendy', quien desveló en 2016 que la compañía imponía por contrato tres limitaciones a las películas que producía: decapitaciones, empalamientos y que algún personaje fume. El propio cineasta comentó lo siguiente al respecto en Ain’t It Cool News:

Esas son, literalmente, las tres cosas que no está permitido poner en una película de Disney. Literalmente, en el contrato figuran esas palabras como cosas que no se pueden hacer.

De esas tres prohibiciones, hay dos que tienen un origen fácil de localizar. Por lo visto, los empalamientos se prohibieron tras el estreno de 'La Sirenita' en 1989, pues así era como fallecía Úrsula, por lo que sí se recuperó para la adaptación en imagen real estrenada hace un par de años.

En lo referente a fumar, Disney lo prohibió oficialmente en 2015 para todas sus películas, aunque 8 años antes ya había empezado a dejar de hacerlo en sus películas orientadas al público familiar. Sí que hay excepciones, como el hecho de hacer una película sobre alguna figura histórica que fuese muy conocida por fumar o si se va a mostrar de una forma muy negativa para incidir en sus efectos negativos.

De esto volvió a hablarse mucho cuando se estrenó 'Cruella', pues hasta Emma Stone afirmó que "no se nos permite fumar en pantalla en una película de Disney. Fue difícil no tener la boquilla", aclarando además que "no quiero fomentar el tabaquismo, pero tampoco tengo intención de promover despellejar cachorritos". Sentido tenía lo que decía, la verdad.

El caso de 'Deadpool y Lobezno'

Sin embargo, 'Deadpool y Lobezno' ha gozado de un tratamiento especial. Por un lado, Henry Cavill hace un cameo dando vida a una versión alternativa de Lobezno y se le puede ver fumando claramente. De hecho, el actor acabó bastante asqueado por ello, tal y como desveló el director Shawn Levy en una entrevista concedida al The New York Times:

Mantuvo el puro encendido y en la boca durante todo el día de rodaje. Recuerdo haber oído al día siguiente que Henry estaba mal del estómago porque había estado inhalando humo de puro durante ocho horas seguidas, pero ni una sola vez vaciló.

Además, el Lobezno de Hugh Jackman acaba rápidamente con Dientes de Sable... decapitándole. Incluso vemos perfectamente cómo cae su cabeza al suelo justo después de morir y luego el personaje de Reynolds la lleva colgando un rato. Antes de eso también habíamos visto a Deadpool cortándole la cabeza a un agente de la AVT durante los primeros minutos de película.

En lo referente al empalamiento, hay más de una muerte que podría ser descrita como tal, pero estrictamente hablando no es algo por lo que destaque la película. Sin embargo, es evidente que podrían haberlo hecho de forma más concreta en caso de quererlo. De hecho, en 'Logan', un empalamiento era lo que causaba la herida mortal del personaje, aunque esa película fue hecha por Fox antes de ser adquirida por Disney.

Nadie ha aclarado exactamente a qué se debe que 'Deadpool y Lobezno' pudiera saltarse esas limitaciones, pero es evidente que el hecho de ser la primera película R de Marvel ha tenido mucho que ver en ello. Hubo tal obsesión sobre ese tema y la posibilidad de que Disney rebajase el tono de la saga, pero a la hora de la verdad todo quedó en la prohibición de un chiste.

