El final explicado de 'Tu amigo y vecino Spider-Man'. Hablamos de esa paradoja, la gran sorpresa y qué nos espera en la temporada 2 de la serie de Marvel

Diez episodios que han sabido a poco porque, quitando temas de animación, he disfrutado de lo lindo de la nueva adaptación animada de las aventuras del superhéroe trepamuros favorito de Marvel. 'Tu amigo y vecino Spider-Man' acaba de finalizar su primera temporada en Disney+ y tenemos que hablar de ese final.

Dos episodios en los que hemos estado resolviendo las tramas horizontales de la tanda: la lucha de bandas entre la de la 110 y la de Scorpion, con el origen de los poderes de Lápida incorporado y, en 'Si este es mi destino...' (1x10), la culminación del plan de Norman Osborn y sus científicos que concluye en, como podéis imaginar, catástrofe. Spoilers a partir de aquí.

Así vemos cómo todos los proyectos que llevaban los becarios estaban conectados al proyecto Monolito: crear un portal espacial para viajar más rápido que la luz. Aquí aparece Dr. Strange con la clásica advertencia de "no vayáis por ahí". Algo a lo que, como es lógico, Norman responde con beligerancia. El portal se abre y de ahí entra... una bestia simbionte.

Sí, la misma que combatió el Dr. Strange en el primer capítulo de la serie, lo que propone toda una paradoja para el origen de Spider-Man. Algo que ya llevaba tiempo como teoría insistente de los fans, apoyándose precisamente en esa extrañeza del Hechicero Supremo cuando se encuentra en los aledaños del Midtown High en el primer capítulo de la serie.

En lo que Spiderman y Extraño combaten al simbionte (¿podría ser ese sector espacial, Klyntar?) entre la Dimensión Oscura y Oscorp, en un momento dado el Hechicero abre un portal que resulta ser al pasado... al día en el que a Peter Parker le muerde cierta araña.

El paradójico Hombre Araña

Aquí viene lo interesante y la paradoja: esa araña sale de ese portal (tal como vimos en el primer episodio) y su origen no es otro que los laboratorios Oscorp. En el episodio anterior, Wittman —que si bien no es Miles Warren (se supone que es Mago) tiene todos sus vibes— desvela que están experimentando con la sangre que le sacaron a Peter Parker para conseguir replicar sus poderes.

Claro, hay arañas de por medio y la que pica a Peter Parker no hubiera sido especial de no haber existido Spider-Man. Esto nos plantea que la araña que ha dado poderes a Spider-Man es solo una araña que inyectada de la sangre de Spider-Man en un futuro. ¿Qué fue antes, la araña o el Hombre Araña?

Lo que el final de la temporada marca para el futuro

No es esto lo único curioso que se nos va desvelando una vez acabada con la amenaza y es que los últimos instantes del episodio es un no parar de plantear cosas (y terminar de telegrafiar sospechas) cara el futuro de la serie.

En el lado villanesco tenemos a Otto Octavius diseñar algo entre rejas: los característicos brazos mecánicos del Doctor Octopus. Por otro lado, Norman Osborn da en el destruido laboratorio con un resto del combate bastante interesante: un residuo del simbionte... ¿se viene Veneno?

En el lado heroico, aparentemente lo más relevante es ver a Harry crear WEB (Worldwide Engineering Brigade) como modo de separarse, de algún modo, del legado de su padre. Algo que seguramente permita continuar una suerte de "team Spidey" con Peter, Harry y Nico codo a codo corriendo aventuras.

Entre los candidatos están Jeanne, a quien por fin vemos como Estilo (Finesse), infiltrada en Oscorp a petición de Daredevil; Lonnie, a quien ya empezamos a verle la grisácea piel característica de Lápida y parece que ya está abrazando su futuro criminal; y Nico Minoru, a la que ya vemos en su lado de hechicera intentando contactar con su madre a través de su amuleto.

Por último tenemos una última revelación. Antes de una última secuencia con Spider-Man, vemos a la tía May visitando a alguien en la cárcel: es Richard Parker, el padre de Peter. Algo que sin duda deberán explorar en la temporada 2, ya que no sabemos si Peter lo sabe o no. Además, no sería la primera vez, ni en cómics ni en adaptaciones, que se explora la posibilidad de que los padres del héroe no estuviesen realmente muertos.

