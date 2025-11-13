Hoy en Disney+, el desatado y brutal regreso de ‘Predator’ que fracasó injustamente en su momento

A ojos de muchos, la franquicia de ‘Predator’ ha sido algo tremendamente irregular siendo generosos, descartando prácticamente todo lo que no es la ‘Depredador’ original por gente que odia cualquier atisbo de diversión. Y eso que la primera película ya fue todo un revoltijo de desmadres junto a la tensión de la supervivencia y la acción, creando una experiencia tan apabullante como desternillante.

No ha impedido que esta siga intentando regresar de diferentes maneras, siendo la más reciente la comandada por Dan Trachtenberg, con un enfoque más aventurero y en parte superficial que ahora continua en ‘Predator: Badlands’. Es una idea respetable, además de ocasionalmente entretenida, aunque con menos atrevimiento y precisión en la mala baba que ‘The Predator’.

Una nueva cacería

Shane Black tomó puntualmente los mandos de la franquicia con la que empezó a escribir guiones en Hollywood (concretamente haciendo de “script doctor” en ‘Depredador’), haciendo una única e infravalorada entrega. Una protagonizada por Boyd Holbrook que se puede ver en streaming a través de Disney+.

Una nave alienígena, equipada con una gran cantidad de equipamiento y armamento avanzado, aterriza repentinamente en la Tierra. Los restos son encontrados por un soldado estadounidense que rápidamente lleva algunos de los hallazgos a su domicilio, no confiando en lo que el gobierno pueda hacer con ellos. Pero la defensa americana no será la única a la caza de estos avances, sino que otros visitantes del planeta de depredadores vendrán a reclamarlos.

Black retoma todos los puntos principales de la primera película, aunque opta por llevárselos a su terreno, donde su voz ya está más perfilada que nunca al pasar también a dirigir sus guiones. Aquí se muestra en un grupo de soldados veteranos plagados de traumas y problemas mentales, un niño co-protagonista interpretado por Jacob Tremblay y muchos diálogos ágiles con tendencia a la incorrección y pisar líneas rojas (aunque con innegable gracia).

‘The Predator’: marca “negra”

Sólo le falta tener lugar en Navidad para ser un puro entretenimiento de marca “Negra”, cambiando aquí la festividad por Halloween. Incluso con limitaciones evidentes en forma de notas de estudio transformadas en recortes en montaje, ‘The Predator’ opta por lo canalla y el desbarre estupendo en un claro contraste con las aproximaciones más funcionales de su predecesora o las cintas de Trachtenberg.

No la vuelven excesivamente mejor, porque no dejan de ser aproximaciones diferentes, pero sí que hay un aroma y un riesgo que ya parecen irrepetibles en la franquicia. La brújula de Black permite sacar aquí la película más notable y próxima a lo que funciona del original entre todas las secuelas que han surgido, aunque el público decidiese darle por completo la espalda.

