Qué ver en Disney+: la crisis existencial de Pixar se plasma en un ambicioso proyecto de ciencia ficción espacial que acaba de llegar a la plataforma

Mucho daño ha hecho la pandemia a Pixar. El estallido se produzco el mismo fin de semana que se estrenó 'Onward', dejando una estupenda película en un injusto mal lugar y en un limbo que hizo que pasase desapercibida al llegar al streaming. Sus posteriores esfuerzos, 'Soul', 'Luca' y 'Red', fueron directamente a Disney+, algo que aun se podía medio justificar en el caso del primero pero ya menos en los dos posteriores.

Es difícil no fijarse en el hecho de que esas tres películas son justo producciones originales, no basadas en otras películas de la compañía, y con historias y/o protagonistas no normativos. Por otro lado, el regreso de Pixar a las salas de cine se produjo con una película spin-off de una de sus franquicias más exitosas y orientada a público masculino joven -aunque la polémica sobre la presencia de un beso lésbico de 2 segundos trató de disimular lo contrario-. No funcionó, y ahora 'Lightyear' se estrena en Disney+ en búsqueda de una segunda oportunidad.

Hasta el infinito y poco más

La película, como todos bien sabemos, toma de referencia el famoso juguete de 'Toy Story', pero no está basada en el juguete sino en el astronauta "real" que lo inspiró. De hecho, la película comienza con una cartela asegurando que esta película fue la película favorita del joven Andy en 1995 y que verla fue la que causó su obsesión con el juguete (que por otro lado, ya hay que tener valor para que esta sea tu película favorita el año que se estrenan clásicos infantiles 'Pocahontas', 'Babe el cerdito valiente' o incluso 'Casper').

'Lightyear' se enmarca de manera firme en el género de ciencia ficción espacial, con su poco de cine de aventuras clásico, metiendo a este astronauta y su tripulación en un planeta extraterrestre en el que se quedan varados. Mientras todos intentan sobrevivir y establecerse, Buzz Lightyear pone todos sus esfuerzos en intentar restaurar la fuente de energía que pueda devolverlos a todos a casa.

La película tiene ambiciones, no se le puede negar, tirando de elementos de ciencia ficción que sobre el papel suenan interesantes. Visualmente tiene la factura que se puede esperar de un estudio tan establecido y habituado a la excelencia técnica, aunque tampoco logra impactar lo suficiente para evitar notar lo poco que su aventura sci-fi casa con la fórmula que Pixar impone casi por sistema, teniendo un primer acto destartalado que no asienta las claves emocionales que la película quiere desarrollar.

'Lightyear': necesita más combustible

Esto no lo hace necesariamente una mala película -realmente mala de Pixar sólo podría contar 'Cars 2'-, pero sí una que resulta fallida incluso hasta para justificar su propia existencia más allá de las necesidades comerciales.

Algo que, por otro lado, han caído otros de sus intentos más burdos por dar continuidad a sus propiedades más reconocibles, como 'Monstruos University' o, en menor medida, 'Buscando a Dory'. De nuevo, Pixar parece tener problemas para jugar al mismo juego que ya controla su compañía madre, Disney.

Por eso es difícil no sentir cierto regusto de decepción con una película que se queda en "sin más" y tiene estreno en cines, pero sus otras películas que muestran la excelencia del estudio -y hasta intentan hacer evolucionar sus posibilidades- se conforman con el streaming. Esa manera de devaluar la marca es justo la que conduce a las decepciones comerciales, no el supuesto rechazo a la "dictadura progre".

