Es uno de los mayores desastres en taquilla de 2022: llega a Disney+ la película que desaprovecha un alucinante reparto repleto de estrellas de Hollywood

Hoy en día parece que reunir un reparto repleto de estrellas de Hollywood no es garantía de nada. Bien reciente tenemos el enorme fracaso de 'Babylon' en la taquilla de Estados Unidos, pero es que apenas unos meses antes fue 'Ámsterdam' la que reportó pérdidas multimillonarias. Ahora la película de David O. Russell tiene una nueva oportunidad de conquistar al público con su llegada al catálogo de Disney+ en España.

Basada en una increíble historia real, 'Ámsterdam' se centra realmente en la historia de tres amigos con una amistad de lo más peculiar y en cómo se ven envueltos en un tremendo lío que no deja de complicarse cada vez más a lo largo de sus más de dos horas de metraje. Sobre el papel cine adulto de prestigio, pero lo que encontramos realmente aquí es mucho menos estimulante.

El principal problema de 'Ámsterdam' es que da la sensación de que Russell nunca tiene muy claro qué es lo quiere conseguir aquí. Tan pronto gira más hacia lo cómico como a lo dramático , siendo incapaz de dar con un punto de equilibrio que sirva como sostén a la película, pero es que además tampoco está muy inspirado de forma aislada. Ni siquiera cuando da con alguna idea o concepto prometedor, pues pronto lo deja de lado para seguir acumulando detalles que en la mayoría de ocasiones no llevan a ninguna parte.

Tampoco me olvido de que ese tono excéntrico presente en todo momento rara vez juega a su favor, ya que Christian Bale parece ser el único integrante de su extenso y lujoso reparto que sabe exprimirlo. Del resto no puede decirse que nadie lo haga mal, pero sí que acaban un poco perdidos en el batiburrillo que presenta Russell, hasta el punto de que en algunos casos da la sensación de que simplemente no saben qué quiere la película de ellos.

Por lo demás, se notan los medios lujosos en los apartados técnicos para que el espectador realmente sienta que lo que sucede en pantalla está situado durante los años 30, pero esto en ningún caso llega a ser suficiente para compensar el poco acertado guion del propio Russell.

En Espinof: