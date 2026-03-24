La aventura de ciencia ficción que destruyó una saga de 7 películas: gustó tan poco hace 15 años que sus secuelas fueron canceladas

Hace unos años hubo un boom en Hollywood por adaptar novelas young adult, preferiblemente aquellas que tuvieran también un componente de fantasía o ciencia ficción. Unas pocas triunfaron, pero muchas se quedaron por el camino y no tuvieron la misma continuidad que en el mundo literaria. Un buen ejemplo de ello lo tenemos con 'Soy el número cuatro'.

'Soy el número cuatro' cuenta la historia de John Smith (Alex Pettyfer), uno de los nueve jóvenes alienígenas que se esconde en la Tierra tras ver cómo su planeta era destruido por seres de otro planeta. Un día descubre que sus enemigos han llegado a la Tierra, han acabado con tres de los otro supervivientes y ahora él es su siguiente objetivo, ya que tienen que seguir un orden concreto a la hora de eliminarlos.

Rápidamente dejada de lado

Tal interés despertó la novela de Pittacus Lore que el estreno de su adaptación cinematográfica se produjo apenas unos meses después del lanzamiento del libro. Parecía tenerlo todo para arrasar y convertirse en una nueva saga cinematográfica para Dreamworks, pero la realidad fue muy distinta.

El estreno de 'Soy el número cuatro' tuvo lugar el 18 de febrero de 2011 y su recaudación mundial no fue mala: ingresó 149 millones de dólares frente a un presupuesto de 60. Sin embargo, en Hollywood pesaba mucho por aquel entonces lo que consiguieras en Estados Unidos y allí la película se tuvo que conformar con 55 millones.

Las perspectivas no eran buenas, pero es que además 'Soy el número cuatro' gustó muy poco. Los habrá que prefieran quitarle importancia al escaso 32% de valoraciones positivas que tiene en Rotten Tomatoes, pero es que el público tampoco quedó demasiado satisfecho: ese 2,4 sobre 5 que tiene en Letterboxd así lo demuestra. Y eso también influye cuando hay dudas sobre si seguir adelante o no con algo en Hollywood.

De hecho, ya en mayo de 2011 se aplazó el plan de hacer una secuela. Marti Noxon, coguionista de 'Soy el número cuatro', lo explicaba así: "Creo que eso lo han dejado de lado. Lo último que supe es que habían dejado la idea de lado por ahora. Pero nunca se sabe. A veces, el legado de las películas perdura. Sin duda podrían retomarlo. Pero, ahora mismo, no creo que haya planes inmediatos".

D.J. Caruso, director de 'Soy el número cuatro', dio esperanzas un par de años después al destacar que "ha habido algunas conversaciones en los últimos meses sobre tratar de hacer algo porque existe este apetito de la audiencia por ahí", pero la cosa se quedó en nada. En paralelo, la saga literaria sí que fue creciendo hasta darse por cerrada en 2016 con el lanzamiento de su séptima entrega.

Eso sí, en 2024 empezó a hablarse de un posible reboot con Alfred Gough y Miles Millar, creadores de 'Miércoles' y también coguionistas de la película de 2011, ocupándose de escribirla. Sin embargo, prácticamente nada ha vuelto a saberse al respecto desde entonces, por lo que lo más probable es que también haya sido dejado de lado.

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